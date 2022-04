Três meses grátis para não membros que jogaram Halo, Forza ou Age of Empire 4 – Nerd4.life

A Microsoft decidiu dar aos jogadores de PC um presente de Páscoa: qualquer pessoa que tenha jogado Halo Infinite, Forza Horizon 5 ou Age of Empire 4 no PC entre o lançamento do jogo e 28 de fevereiro de 2022 pode obtê-lo. Três meses de PC Game PassSe você nunca se inscreveu no Xbox Game Pass (PC ou console).

A exibição é visível através Site do Xbox Game Pass para PC, neste endereço. Foi determinado que é válido para todas as regiões onde o serviço está disponível e, portanto, também na Itália. para Ative a ofertaVocê deve ter comprado os jogos acima ou jogado a versão gratuita do Halo Infinite. Repetimos que você nunca deve ser registrado, portanto, se você estiver registrado, mas sua assinatura expirou, você não poderá ativar a promoção de qualquer maneira.



Xbox Game Pass

Se você não tiver certeza se pode ativar um arquivo Atualizar funcionalBasta acessar o site mencionado acima, entrar com sua conta da Microsoft e clicar em Verificar elegibilidade. Além disso, se você ativar a promoção, lembre-se de cancelá-la antes do final dos 3 meses gratuitos, ou continuará pagando a assinatura completa. Você poderá usar a assinatura por todos os três meses obtidos mesmo após o cancelamento.

Diga-nos, você pode participar do Xbox Game Pass para PC gratuitamente? Ou você já usou o serviço no passado?

Por fim, lembramos os jogos da primeira quinzena de abril de 2022 para assinantes do Xbox Game Pass.