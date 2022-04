O GTA 5 é reclassificado para PC pela ESRB, nova versão está chegando? – Multiplayer.it

agência de classificação dos EUA CERS . adicionado nova cópia computador de GTA 5, o que parece indicar um relançamento do jogo em linha com as inovações introduzidas no PS5 e Xbox Series X | S no mês passado.

Conforme relatado pela conta do Twitter @GTANet, a página relacionada ao GTA 5 foi atualizada recentemente para PS5 e Xbox Series X e agora também inclui “PC com Windows” entre plataformas. Isso pode ser uma evidência de que o PC pode ser atualizado, o que pode incluir algumas das melhorias e inovações introduzidas no relançamento do console, incluindo Ray Tracing e HDR. Ao mesmo tempo, não está excluído que isso seja apenas um erro do ESRB, embora a adição de uma nova plataforma um mês após o lançamento no PS5 e Xbox Series X seja um pouco questionável.

Outro detalhe a ser observado, que pode reforçar a hipótese acima, é que o ESRB atualmente possui três páginas de informações ativas do GTA 5, divididas por “gerações”. Existem versões originais de PS3 e Xbox 360, aquelas para PS4, Xbox One e PC e três relacionadas ao “relançamento” para PS5 e Xbox Series X | S que agora também inclui o computador entre as plataformas de referência. Nós apenas temos que esperar por qualquer notícia oficial da Rockstar Games para saber mais.

Permanecendo no tópico, de acordo com alguns relatos de usuários, parece que a Rockstar Games removeu do GTA 5 os personagens que são potencialmente ofensivos para a comunidade transgênero.