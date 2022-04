A espada de Cloud Buster se torna um relógio digital – Nerd4.life

Alguém encontrou a ideia de converter Caçador de Espadas Da nuvem, versão Final Fantasy 7 Remakeno relógio digital. Se você está procurando um item semelhante e, por sinal, também é fã da Square Enix, é isso que está faltando para melhorar significativamente sua vida e aliviar sua conta bancária.

O modelo de espada usado para o relógio é inspirado no modelo mostrado na tela do menu principal do jogo, incluindo a inclinação. o mostrador do relógio Com o tempo que é colocado na lâmina, as duas ranhuras do material acendem quando necessário.

O relógio vem com sete toques diferentes, todos eles faixas oficiais do jogo:

Assunto principal de (FFVII) – Setor 7 sob a cidade

Que comecem as batalhas! – No trabalho de Mers

Airbus

Tema Erith – Em Casa Novamente

Anjo de asas únicas – Renascimento

A Square Enix também lançou um arquivo vídeo Dedicado a muitas maravilhas, que você pode ver abaixo:

Infelizmente, a beleza tem um custo e o custo deste relógio é bastante alto, já que estamos falando de US$ 199,99. Além disso, algumas funções básicas também estão faltando, como o botão soneca, que é bem chato.

Final Fantasy 7 Remake Watch estará disponível a partir de janeiro de 2023. Le As reservas já estão abertas.