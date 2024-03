Móveis IKEA, ninguém nunca pensou em usá-los desta forma: transforme a sua casa

Os móveis IKEA não são apenas baratos, mas podem mudar completamente a atmosfera de uma sala; Basta ter um pouco de ousadia para conseguir um resultado incrível.

Todos nós já fomos pelo menos uma vez na vida visitar os showrooms da IKEA, deambulando pelas combinações propostas para quartos, quartos de criança, cozinhas e casas de banho,

Sem dúvida Os designers da gigante sueca sabem desenhar uma sala, e mesmo quando navegamos no catálogo temos a oportunidade de tirar muitas inspirações. Mas alguém fez mais: um arquiteto espanhol conseguiu Enfatize mais – O que pode parecer impossível – se Possibilidades de móveis IKEA.

Quando for à IKEA, siga estas instruções e poderá criar móveis mais exclusivos

As soluções IKEA, como sabemos, são verdadeiramente flexíveis e todos os ambientes podem ser facilmente criados graças aos diferentes componentes que podem ser modificados conforme desejado. Mas há uma empresa espanhola que conseguiu criar uma Uma linha de fachadas adaptadas às estruturas IKEA Através do qual poderá personalizar ainda mais os móveis da cozinha, casa de banho, sala e quartos.

A empresa se chama CUBRO e se autodenomina real o pirata Da IKEA. Na prática, produz fachadas que substituem as fachadas IKEA e oferecem alternativas com padrões, cores e designs completamente novos e originais.

Ao visitar o site cubrodesign.com Compreendemos perfeitamente a missão da empresa: O cliente projeta – por exemplo – uma cozinha IKEA, mas também móveis de casa de banho ou guarda-roupa, com modelos que se encontram no catálogo da loja sueca. Então navegue Catálogo CUBRO para escolha de frentes e acabamentos, incluindo puxadores E outros componentes baseados no tipo de estrutura.

A empresa produz frontais e outros componentes personalizados, envia-os no prazo de 6 semanas e está pronto para ser instalado num chassis IKEA.

Não vamos esquecer disso Esses componentes CUBRO também podem substituir muito bem peças de móveis Ikea já adquiridasRenovando assim qualquer divisão ao menor custo. Em vez de voltar a comprar na loja, você pode navegar pelo catálogo CUBRO e encontrar uma ótima oferta Inspiração.

Desta forma, os estilos que podem ser criados com os móveis do gigante sueco são bastante ampliados e o baixo custo inicial dos móveis IKEA é explorado para personalizar o design ao seu gosto. Um facto realmente interessante que vale a pena descobrir, que tornará mais agradável para nós desenhar novos móveis para toda a casa.