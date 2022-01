già conferemati 4 giochi a febbraio 2022 – Multiplayer.it

Gennaio è ormai giunto al termine ea breve Microsoft anuncia a prima mandata di jogo Xbox Series X|S, One e PC em chegada su Xbox Game Pass il prossimo mese. Nel frattempo già da ora possiamo farci un’idea della line-up del prossimo mese, visto che 4 títulos sono stati già confermati para febbraio 2022.

Por il mese di febbraio, in base ai precedenti annunci di Microsoft e terze parti, so stati già confermati ufficialmente quattro giochi, ovvero:

Dreamscape – Xbox Series X|S e Xbox One – 3 de fevereiro

– Xbox Series X|S e Xbox One – 3 de fevereiro Cerco: Edição de console – Xbox Series X|S e Xbox One – 10 de fevereiro

– Xbox Series X|S e Xbox One – 10 de fevereiro Beira da Eternidade – Xbox Series X|S, Xbox One e PC – 10 de fevereiro

– Xbox Series X|S, Xbox One e PC – 10 de fevereiro Guerra Total: Warhammer 3 – PC – 17 de fevereiro



Xbox Game Pass

Dreamscape é uma ação roguelike sviluppato da Afeterburner Games que se baseia em um ciclo sogno/veglia. Di notte, imersi nel subconscio del protagonista, affronteremo gli incubi in un mondo in continuo mutamento, pieno di oggetti, abilità e sfide uniche. Dirige, invece, explora a cidade de Redhaven, com a possibilidade de interagir com outras personalidades e sbloccare potencialidades permanentes como o poder de afrontar o prossimo sogno mais forti che mai.

Cerco: Edição de console é, como sugerir o título, a portabilidade para Xbox do jogo vai apresentar no PC e compreender todo o conteúdo. Se trata de um simulador de assedi que você consente em provar a prática típica da guerra medieval, costruendo vari mezzi, veicoli e strumentazioni apposite of scatenare contro vari castelli.

Beira da Eternidade é um JRPG e ambientação de fantasia e fantasia, centrado na história de Daryon e Selene e sulla loro missione baseado em trovare uma cura toda misteriosa Corrosão que sembra difunde o loro universo. Su PC está disponível para dar um scorso anno, obtendo um bom sucesso, não notando a crítica. Em 4 de fevereiro, faça sua estreia no console, com o jogo que está disponível para Game Pass no lançamento, também para PC.

Guerra Total: Warhammer 3 infine não tem bisogno de grandes apresentações, dato che si tratta del nuovo gioco estratégico della fortunata série de Creative Assembly, mas se volete saperne di mais vi rimandiamo al nostro provato in cui abbiamo testo due delle nuove fazione. O título chegará em 17 de fevereiro, mas provavelmente fará parte da segunda ordem de jogos para o Xbox Game Pass.

Para o resto dos jogos ao chegar no Xbox e PC Game Pass ao chegar, na primeira vez que chegar ao próximo mês, compareça ao anúncio oficial da Microsoft, que chegará salvo no pomeriggio di martedì 1 de fevereiro.