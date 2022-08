Alone in The Dark, prévia

É incrível como uma propriedade intelectual de extraordinária importância pode morrer ou renascer no mundo mágico dos videogames. Um bom jogo foi o suficiente para reviver toda a série Resident Evil após grandes gafes na década sombria da Capcom. Enquanto isso, vários movimentos ruins da Square Enix (e um jogo online competitivo verdadeiramente esquecível) fizeram com que nomes lendários como Deus Ex e Legacy of Kain desaparecessem da discussão. Não vamos nem falar sobre os IPs da Konami na época, porque existe o risco de um busto decente se você pensar no enorme potencial que não é expresso há anos.

Em suma, um nome de prestígio não é suficiente para garantir o sucesso no mercado: são necessários discernimento e projetos fortes para sustentar a marca. isto é THQ Norte Ele parece saber disso muito bem, já que a casa recentemente procurou por IPs notáveis ​​com a intenção de explorá-los todos. Vimos um desses retornar durante o último show, mostrado como um “corte” de imprensa e focado apenas em quatro novas produções.

O primeiro foi nada mais nada menos que o rumor do retorno de Alone in the Dark: um ancestral do gênero survival horror e da série icônica… pelo menos até um colapso brutal do gênero e desaparecimento total dos holofotes.

Dada a feiura do retorno e da iluminação de 2008, era legítimo tremer antes de uma possível nova reinicialização “moderna”, longe de suas glórias passadas. No entanto, na THQ, astúcia não falta, e depois de ouvir os desejos da base de fãs, a escolha foi um retorno fortemente ligado às raízes da saga, além de potencializado pela presença de um diretor excepcional. Vamos descobrir sobre isso Visualizar sozinho no escuroO horror de sobrevivência original retorna.