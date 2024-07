Elon Musk como Dr. Frankenstein: Implantando um chip Neuralink em outro paciente, incrível o que acontece

Elon Musk, cofundador da Neuralink, anunciou recentemente que sua empresa está pronta para dar mais um passo na pesquisa em neurotecnologia.

Outro paciente receberá em breve o inovador chip cerebral desenvolvido pela empresa. A notícia chega depois que o primeiro julgamento enfrentou alguns obstáculos. Com o dispositivo parcialmente desconectado do cérebro do primeiro participante. Musk revelou que mudanças foram feitas no procedimento cirúrgico E posicione o dispositivo para evitar problemas semelhantes no futuro.

O dispositivo Neuralink representa uma fronteira avançada no campo das interfaces cérebro-computador (BCI). Este pequeno dispositivo foi projetado para ser inserido no crânio e possui fios flexíveis mais finos que um fio de cabelo humano, estendendo-se até o tecido cerebral. E capte impulsos nervosos. O primeiro produto da empresa visa permitir que pessoas paralisadas controlem dispositivos externos simplesmente com o pensamento. Além disso, Musk mencionou o desenvolvimento de um segundo produto destinado a restaurar parcialmente a visão de pessoas cegas.

O primeiro experimento e seus resultados

Noland Arbaugh foi o primeiro ser humano a receber um transplante de cérebro da Neuralink. depois da cirurgia, Arbo conseguiu mover o cursor na tela apenas com o pensamento, o que abriu novas possibilidades na navegação na Internet e no uso do e-mail. Porém, algumas semanas após a intervenção, surgiram problemas no sistema que exigiram ações corretivas por parte da empresa.

Em resposta aos problemas encontrados com o primeiro implante, a Neuralink fez melhorias significativas tanto no algoritmo quanto no processo cirúrgico. O objetivo é reduzir complicações futuras, melhorando a estabilidade do próprio implante através de uma melhor gestão do espaço sob o implante. E maior profundidade de inserção dos fios no tecido cerebral.

Com as lições aprendidas no primeiro ensaio, a Neuralink está agora a preparar-se para expandir a sua investigação, incluindo participantes adicionais nos seus ensaios clínicos. A ambição declarada de Musk é implantar o dispositivo em cerca de uma dúzia de pacientes este ano. Além disso, já trabalha em uma nova geração do aparelho que promete dobrar a capacidade de transmissão graças ao aumento do número de fios e eletrodos.

Estas inovações representam não apenas um avanço tecnológico, mas também uma esperança tangível para muitas pessoas com deficiências graves ou condições médicas limitadas. A cada novo participante do teste e a cada atualização tecnológica implementada em seus dispositivos BCI, a Neuralink Está cada vez mais perto do seu objetivo final: criar uma simbiose entre a inteligência humana e a inteligência digital capaz de superar os atuais limites da neuromedicina.