Saronno, estudantes tomam sorvete no centro e encontram suas bicicletas roubadas

Saronno – Eles foram ao centro da cidade pegar um sorvete e, enquanto saboreavam, um amigo os alertou que alguém estava mexendo em suas bicicletas. Ao chegarem ao rack, encontraram todas as bicicletas “rasgadas” devido às tentativas de arrancar as correntes: havia veículos sem assentos e uma menina teve que voltar para casa com uma roda na mão.

Esta é a aventura que aconteceu na noite de quarta-feira no coração de Saronno. Um dos pais das meninas, que ficou triste com o incidente, narrou o incidente, dizendo: “Você não pode ter medo de mandar uma menina de 19 anos tomar sorvete com as amigas do centro”.

O que nos deixa sem palavras sobre o ocorrido é o fato de o cenário da história estar entre as estantes localizadas entre o Corso Italia e a Piazza Liberta. “As bicicletas foram deixadas amarradas no início da noite, quando havia várias pessoas no centro, mas ninguém viu ou relatou nada.”

Quando as meninas voltaram para os carros após alertar a amiga, encontraram uma situação completamente diferente: “Encontraram todos os porta-bicicletas no chão ou roubados. ” Não são apenas danos: “As meninas também estavam preocupadas com o fato de suas bicicletas terem sido desconectadas da corrente. Eles estavam com medo de que o ladrão, que ainda poderia estar por perto, os arrancasse de suas mãos.”

