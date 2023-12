O PS5 vence mesmo num ano em que as coisas dão errado: é imbatível?

Longe de ser subestimada agora, como diz o velho ditado, a confirmação do poder da PlayStation vem acompanhada de um dos melhores resultados que a consola alguma vez teve num ano em que não brilhou propriamente em termos de produção e decisões tomadas: As vendas do PS5 atingiram 50 milhões de consoles No mundo, uma quantidade realmente impressionante principalmente se considerarmos a concentração de tempo em que foram registradas a maior parte das vendas, fazendo com que rapidamente alcançasse o PS4 anterior. Na verdade, os números são agora praticamente iguais para as duas consolas, mas a PS5 sofreu enormes restrições iniciais devido a problemas de produção e fornecimento de inventário na sequência da pandemia, atrasando efectivamente as vendas a plena capacidade em quase dois anos.

Os dados ficam ainda mais impressionantes se considerarmos que chegaram em um arquivo Um ano que pode ser definido como derrotado Para Sony: Na frente de lançamentos first-party, Marvel’s Spider-Man 2 só está registrado para o final de 2023, assim como alguns exclusivos (console ou temporários) com certo impacto mas de valor relativo em termos de vendas como Forspoken e Final Fantasy 16. Olhando também para o passado recente, não é propriamente um alinhamento avassalador, o que mostra mais uma vez como a popularidade da PlayStation transcende agora a presença ou ausência de exclusivos, talvez impulsionada pelo cumprimento de um status quo pelo qual a marca está simplesmente um ícone de videogame, pelo menos em termos de uso médio, fora dos produtos Nintendo ou do espaço do PC.