Panda espanhol, plágio flagrante: o truque inteligente para enganar a Fiat

O FIAT Panda é o modelo de carro preferido dos italianos, e hoje falaremos sobre o plágio que ocorre na Espanha. Todos os detalhes.

Uma joia tão pequena Fiat Os pandas nunca param de surpreender e não fazem nada além de deixar os italianos que os possuem orgulhosos. Este é o carro citadino mais popular e o carro com mais matrículas em Itália há 12 anos, um carro perene que apareceu pela primeira vez no mercado em 1980, e que três anos depois também introduziu a histórica versão 4×4. O Panda evoluiu e evoluiu ao longo das décadas, mas sempre esteve no topo da lista de desejos dos motoristas.

Em 2024, foram apresentadas duas especificações diferentes: uma é o desenvolvimento do carro urbano, produzido na Itália, em Pomigliano d’Arco, enquanto a outra é o B-SUV conhecido como FIAT Grande Panda, que nascerá em Kragujevac, na Sérvia . . Ambos têm objectivos elevados, com o último a querer ter um bom desempenho também na Europa. enquanto isso, Hoje vamos falar sobre o panda espanhol especialtrata-se de um projeto muito semelhante ao projeto da casa de Torino, do qual talvez poucos se lembrem.

Fiat, vamos descobrir a “versão” SEAT Marbella do Panda

lá Fiat Os pandas são famosos em todo o mundo, mas talvez poucas pessoas saibam que existe uma versão em espanhol deles. Estamos a falar do SEAT Marbella, um automóvel do segmento A produzido de 1986 a 1998.. Foi revelado ao mundo há 38 anos, ao final do acordo firmado entre Fiat e Seat, e substituiu o Seat Panda, que era uma cópia completa do carro italiano.

Marbella continuou intimamente ligada à Banda, Desde que assumi os recursos gerais, bem como os motoresNo entanto, houve diferenças notáveis ​​em comparação com o SEAT Panda. Foi uma verdadeira reformulação, feita especificamente para evitar violação de direitos autorais e não correr o risco de ser atacado pela FIAT por excessiva semelhança com o Panda real.

vou dar uma olhada no carro As principais mudanças foram feitas na área frontal, mas as lanternas traseiras também foram totalmente redesenhadasE também o interior. Marbella, embora tenha pontos de contacto com os Pandas, separou-se deles em muitos aspectos, e é preciso dizer que na Itália, ao longo da sua história, obteve grande sucesso.