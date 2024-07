Assinatura do Xbox Game Pass somente na nuvem vinda da Microsoft?

a Plano familiar Isso permitirá a otimização de custos, pois você precisa compartilhar uma assinatura do Xbox Game Pass com seus familiares, mas obviamente um possível renascimento da oferta poderia oferecer preços mais altos do que o original.

De acordo com fontes de Corden, este será um compromisso de fantasia Para usuários que não desejam adquirir um console Xbox Talvez porque já possuam outro console ou porque não queiram arcar com os custos iniciais que a compra da plataforma acarreta.

Em todas as telas possíveis

As descobertas de Jez Corden parecem plausíveis porque indicam… A mesma tendência foi apontada diversas vezes pela MicrosoftOu seja, levar o Game Pass ao maior número de telas possível e assim superar a ideia de que o serviço deve necessariamente estar vinculado ao console Xbox.

O recente lançamento do Xbox Cloud em dispositivos Amazon Fire TV Stick também é outra peça do quebra-cabeça O ponto de partida perfeito Para uma assinatura dedicada apenas ao streaming de jogos.

“Muito do que a Microsoft está fazendo hoje com o Game Pass é encontrá-lo Novidade no Xbox“Encontrar crescimento cortando custos, aumentando preços e injetando mais receita no jogo na base de usuários existente é uma estratégia com severas limitações”, escreveu Corden.