Lorenzo Pellegrini realmente conseguiu: verdadeiramente irreconhecível

A escolha de Lorenzo Pellegrini não passou completamente despercebida. Poucos esperariam isso. Aqui está o que ele fez

Os jogadores de futebol certamente não carecem de criatividade. Não só quando se trata de expressar as diversas dinâmicas do jogo dentro de campo, mas também fora dele. Basta pensar, por exemplo, no quanto todo mundo adora tatuagens, a ponto de transformar seu corpo em uma tela, semelhante à usada por um pintor.

Criatividade que também se expressa em outras áreas. Este é o caso do líder de Roma. Lorenzo Pelegrini Como muitos colegas, ele é um grande entusiasta de automóveis. Sua última escolha satisfez perfeitamente seu gosto.

Lorenzo Pellegrini é definitivamente um dos jogadores mais queridos do time Torcedores da RomaNão é só pelo fato de usar a braçadeira, mas também pelas suas características técnicas que o tornam importante para a equipe. Seu físico o torna ideal para ganhar vantagem em duelos aéreos, mas também é capaz de dar o seu melhor na fase ofensiva devido à sua imprevisibilidade.

Lorenzo Pellegrini surpreende a todos, veja sua Mercedes

Grande amante de automóveis, o capitão da equipa Roma não pode deixar de apreciar os modelos Mercedes, uma das marcas que mais adora. É por isso que Pellegrini comprou um Mercedes-AMG GT Coupé 4 63 S E-Performance 4MATIC+Conhecido como um dos carros de estrada Mercedes mais potentes da história, é um carro híbrido com potência de 843 cavalos, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 2,9 segundos.

O jogador de futebol Giallorossi escolheu e quis torná-lo mais de acordo com seus gostos pessoais Personalize-o tornando-o verdadeiramente único, Graças à contribuição da oficina especializada Tittarelli que optou por contar com ela. Seu carro agora possui um Uma série de itens “totalmente pretos”. Para todos os designs exteriores, incluindo as rodas opcionais de 21 polegadas, ideais para realçar ainda mais os travões cerâmicos.

Também vale destacar a presença de Escrito em preto e bronzeAo qual se soma a asa traseira fixa em carbono, que é opcional mediante solicitação. Não temos conhecimento do custo incorrido para personalização.

Certamente pode não ser tão baixo, especialmente porque estamos falando de um carro que tem O custo da lista ultrapassa os 200 mil euros.