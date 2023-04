Honkai: Star Rail, 10 bilhetes especiais gratuitos para celebrar os números extraordinários do lançamento

Hoyoverse decidiu deixar ir passes ferroviários 10 estrelas a todos os jogadores Honkai: Reino Estelarigual a 1600 Stellar Jade, para comemorar o lançamento bem-sucedido do jogo.

Como sabemos, de fato, ultrapassou 20 milhões de downloads em todo o mundo nas primeiras 24 horas de sua estreia, embora as versões PS5 e PS4 ainda não estejam disponíveis.

O anúncio veio através de uma mensagem no Twitter do CEO Da Wei, que agradeceu as operadoras de PC e móveis, revelando que 10 Star Rail Special Passes estão a caminho, que serão distribuídos amanhã. domingo, 30 de abril de 2023. Para recuperá-lo, basta ficar de olho na caixa de correio do jogo, no menu.

Para começar, Star Rail Passes são os recursos necessários para ligar “Warps”, ou seja, a mecânica gacha para obter novos personagens e equipamentos. Especialmente a alternativa “privado” Ele é usado para banners de tempo limitado, então é um bônus que com certeza será muito apreciado pelos jogadores.

¸

Isso não é tudo, porque Hoyoverse também anunciou um Concerto com a Orquestra Sinfônica A ser transmitido ao vivo às 13h30 italiano, também no dia 30 de abril, no canal YouTube E contração muscular Por Honkai: Star Rail.

Também lembramos que, se ainda não o fez, você tem algumas horas para resgatar seus códigos promocionais Honkai: Star Rail que expiram amanhã, com 400 Stellar Jade grátis para todos.