Muitos anúncios e trailers são esperados, a espera começa – Nerd4.life

Com o início do ano também, as primeiras informações, ainda muito vagas, sobre Festival de jogos de verão de 2022, que também incluiu muito nesta nova versão Anúncios, trailers e visualizações Em muitos dos jogos apresentados no evento Geoff Keighley.

A organização do evento de verão iniciou o seu mecanismo de promoção com o início do novo ano, através de um tweet oficial que incluiu “novidades, anúncios e eventos” também para esta versão e recomenda que se mantenha informado nos canais oficiais para atualizações instantâneas . sobre os conteúdos a serem divulgados.

Obviamente, ainda há muito tempo para falar sobre isso: ainda não houve tempo para o Summer Game Fest 2022. Datas oficiais Mas isso deve ser feito sobretudo em conjunto com o período típico de E3 2022, ou próximo a junho, mas não temos informações precisas sobre este último no momento.

À semelhança dos anos anteriores, também neste caso se trata de um evento container, durante o qual serão transmitidas várias apresentações de diversos tipos, desde eventos especializados em editoras individuais até outros mais gerais, bem como uma apresentação central mais substancial. Jeff Kelly, no qual a principal publicidade deve se concentrar. Então observe Site oficial do Summer Games Festival, que já iniciou as primeiras atualizações.

O lançamento do ano passado é lembrado acima de tudo por seu incrível fechamento com Elden Ring, no qual a data de lançamento e os vídeos de gameplay foram revelados (embora o primeiro tenha sido adiado posteriormente), mas ainda há muitos novos recursos, como você pode revisar olhando em um resumo de todos os trailers e notícias da versão mais recente.