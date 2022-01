Um vazamento questionável indica novidades em 2022

Nas páginas do fórum 4chan trocadas via chat, um insider da CD Projekt afirma ter o que, diz ele, será a próxima lista de conteúdo adicional “premium” e atualizações gratuitas que despertarão interesse. Filme Cyberpunk 2077 Durante o ano que acabou de começar.

As informações compartilhadas pelo “garganta profunda” são bastante detalhadas, por isso, eles realmente circulam pelas redes sociais e fóruns frequentados pela comunidade, apesar da impossibilidade objetiva de verificar a autenticidade da fonte.

De acordo com o link desenvolvido por ele mesmo, 2022 será um ano especialmente cheio de surpresas e conteúdo inédito para os fãs do inovador filme de ficção científica CD Projekt: “Soft Reboot” do Cyberpunk 2077 com patch 1.5. A atualização em questão levará o título a se transformar em uma “Edição Samurai” e será acompanhada por melhorias gráficas e lúdicas paraCyberpunk 2077 para atualização do PS5 e Xbox Series X / S..

O patch deve encontrar espaço para várias inovações, como a adição de barbeiros, uma garagem, IA aprimorada para inimigos e policiais e, novamente, o sistema de despacho, reequilíbrio do sistema de manufatura e uma nova interface de usuário. O patch 1.5 deve seguir um pacote DLC gratuito com 4 armas totalmente novas, modo New Game Plus, novas iscas e a capacidade de personalizar o apartamento V, além de adicionar novas linhas de diálogo para Judy e Panam.

Quanto ao Primeira expansão do Cyberpunk 2077, o vazador afirma que será ambientado no bairro Pacifica e terá como foco o confronto entre gangues de Bozos (palhaços psicopatas) e um matadouro (psicopatas fascistas). Em 2022, devemos ver a adição de um novo minijogo semelhante a Gwent e ambientado no ciberespaço, com tokens do tipo JRPG para coletar e usar tanto em batalha quanto no multiplayer. Não há nem mesmo uma citação de A Novo anime chamado Cyberpunk 2077 Edgerunners Fabricado pelo Studio Trigger.

Como de costume, convidamos você a tomar esses rumores como um alicate e considerá-los como tal, especialmente dada a fonte de onde vem esse vazamento e a impossibilidade de rastrear a história dos desenvolvimentos anteriores do vazamento em questão para avaliar sua confiabilidade.