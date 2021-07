Horizon Forbidden West foi adiado para 2022 de acordo com a Bloomberg – Nerd4.life

Horizonte proibido para oeste ela era Atrasado a 2022Segundo o repórter da Bloomberg Jason Schreyer, que afirma ter obtido a informação de uma fonte próxima ao projeto. Por enquanto, um boato ainda está esperando por um anúncio oficial da Sony.

Também lançado em 2022 segundo o Jeff Group, Horizon Forbidden West é o segundo episódio da popular série desenvolvida pela Guerrilla Games, que estará disponível em formato combinado e, portanto, será lançado em ambos. PS5 Do PS4.

Um tempo atrás, Hermel Holst admitiu que um lançamento de 2021 para Horizon Forbidden West não havia sido confirmado, então a confirmação final do atraso não seria uma surpresa. No entanto, conforme mencionado, ainda não há capacidade oficial.

Apresentando um segmento de tecnologia luxuoso e algumas notícias interessantes, conforme relatado na prévia da Horizon Forbidden West, a sequência de Zero Dawn nos colocará no lugar do caçador Aloy, que desta vez está lutando contra uma misteriosa epidemia.

O atraso no desenvolvimento do jogo será certamente justificado pelas dificuldades relacionadas com a pandemia, mas também pelas ambições e complexidade do projeto, que foi acolhido com grande entusiasmo desde o primeiro trailer.