Para proteger a privacidade de seus usuários, o Instagram anunciou uma série de novidades nos próximos dias

Estes são os dias de boas notícias também em relação Instagram. A rede social há muito luta para proteger seus usuários online, especialmente os mais jovens. É por esta razão que foi decidido fundir Conjunto atualizado de regras Para proteger a privacidade, com medidas a entrar em vigor Desde os próximos dias.

A maior penetração ditada perfil privado automaticamente Para crianças menores de 18 anos. Ao se cadastrar na rede social, a ação é realizada pelo aplicativo (mas pode ser alterada a qualquer momento). Para aqueles menores de 18 anos que já estão registrados, A notificação deve chegar O que os convidará a alterar suas configurações, mas sem qualquer obrigação.

Instagram, todas as mudanças estão chegando

Além das novas regras para Usuários com menos de 18 anosExistem também outras opções interessantes que serão adicionadas em breve Instagram. Banir contas será mais rápido do que nunca, seguindo um relatório de um menor. A Empresa também se reserva o direito de identificar certas pessoas comoPode ser um comportamento suspeitoAlguns empregos são limitados. Especificamente, usuários bloqueados e relatados não verão Conta para menores de 16 anos, Eles não serão mostrados a eles mesmo entre as pesquisas ou entre as bobinas.

apenas para Estados Unidos da AméricaPor fim, muda a maneira como você Anunciantes Eles podem se dirigir ao palácio. Haverá uma nova forma de seleção de alvos, com base em Idade, sexo e posição.