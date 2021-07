Bot faz saquinhos de chá em inimigos derrotados durante o beta da arte – Nerd4.life

Versão técnica beta de aura infinitaNovo jogo de tiro em primeira pessoa da 343 Industries, esperado ainda este ano para PC e Xbox. A versão demo permite aos jogadores ter uma ideia dos novos recursos e estilo do modo multiplayer no Halo Infinite. No entanto, ao mesmo tempo, permite-nos descobrir alguns detalhes intrigantes, como o facto de eu robô eu posso fazer isso chá em saquinho em inimigos derrotados.

a chá em saquinho É um movimento que consiste em fazer seu personagem descer e subir rapidamente acima do corpo de um inimigo derrotado. É uma forma exagerada de insultar um oponente, típica de jogos online e principalmente de jogos de tiro. No entanto, o fato de o bot fazer essa ação dentro do Halo Infinite é um tanto engraçado. Você pode assistir ao vídeo abaixo.

Nos comentários ao tweet, outros usuários também confirmaram que viram uma cena semelhante enquanto testavam seu jogo com o Halo Infinite. Este é claramente um truque da 343 Industries, que se acredita ser uma espécie de Ovos de pascoa. Ao mesmo tempo, devemos também considerar a possibilidade de que possa ter um propósito prático: se um robô está “perdendo tempo” fazendo saquinhos de chá, isso nos dá uma chance melhor de mirar e acertá-lo. Talvez os desenvolvedores tenham combinado negócios com prazer.

Diga-nos, você está tentando aura infinita? Você viu ou viu imediatamente um saquinho de chá de um robô? Por fim, ressaltamos que o beta técnico precisa de muitas melhorias no PC, para Tom Warren.