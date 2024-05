O novo recurso do Google só causa problemas e dores de cabeça: veja como desativá-lo

Apesar das boas intenções do Google, a inovação em questão trouxe mais problemas do que benefícios aos usuários.

Nos últimos meses, O Google introduziu muitas inovações Em sua plataforma de busca, tudo pensado para tentar proporcionar uma experiência de uso mais rica e intuitiva aos seus usuários. mas, Nem todos os novos recursos são bem recebidos pelos usuários. Em particular, tem-se recebido muitas críticas hoje em dia porque se revelou muito menos útil do que o esperado e, em alguns casos, Mesmo potencialmente prejudicial.

No centro da controvérsia está uma nova função dependenteinteligência artificialconhecido em inglês como Visão geral da inteligência artificial. As expectativas eram tantas em relação a esta inovação, que muitos usuários e até muitos jornais falavam em uma “revolução total” nos métodos de busca.

Em vez disso, muitos usuários perceberam que, em vez de melhorar a qualidade de suas pesquisas, Este novo recurso muitas vezes complica o processo, forçando você a percorrer blocos de texto gerados automaticamente para encontrar as informações desejadas. A crescente frustração levou muitos a fazê-lo Descubra como desativar esse recurso intrusivo.

Visão geral da inteligência artificial que os usuários não gostam: é possível desligá-la

As visões gerais de IA do Google foram projetadas para fornecer respostas rápidas e concisas às dúvidas dos usuários. As respostas geradas pela inteligência artificial muitas vezes revelam-se imprecisas. Felizmente, existem várias maneiras de remover ou evitar esse recurso, o que melhorará sua experiência de pesquisa.

Uma das maneiras mais eficazes de evitar sugestões de visão geral da IA ​​é Reconfigurar as opções do mecanismo de pesquisa Do seu navegador. Para fazer isso no Google Chrome no Windows ou Mac, você precisa seguir estas etapas:

Siga o caminho Configurações > Mecanismo de busca > Gerencia Motores de busca e pesquisa de sites. Para determinar “Adicionar”Ao lado da seção “Pesquisa de sites”. Insira um nome para sua versão do Google Sem inteligência artificialadicione um link e cole este URL: “{google:baseURL}search?q=%s&udm=14”. Salve suas alterações e defina esta nova entrada como padrão.

Dessa forma, pesquisas futuras não mostrarão uma visão geral da IA.

Outro método simples e eficaz é Use extensões de navegador como uBlock Origin. Esta extensão permite bloquear certos elementos de páginas da web. Para silenciar a visão geral da IA, basta seguir estas etapas:

Baixe e instale a extensão Origem do uBlock. Ir para o cardápio Configurações Da extensão. No departamento “Meus filtros“, cole “google.com##.GcKpu” e selecione “Aplicar alterações”.

Outra extensão útil é “Adeus Google IA“, criado por Avram Piltch da Tom’s Hardware. Esta extensão usa CSS para ocultar automaticamente sugestões de visão geral da IA, com opções adicionais para personalizar a experiência de pesquisa, removendo outras seções indesejadas, como blocos de compras e links patrocinados.