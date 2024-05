Jeep Wagoneer S, o SUV elétrico que desafia Tesla e Audi, chega à Itália em 2026

Ouça a versão em áudio do artigo

A Jeep estreia-se no segmento dos grandes SUV elétricos com o novo Wagoneer S. O SUV da marca Milwaukee, pronto para chegar aos Estados Unidos no segundo semestre, traz pacote técnico de referência: 600 cv e 800 Nm lançado com quatro motores. Tração nas quatro rodas, aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 3,4 segundos e autonomia de mais de 600 km. Tudo isso aliado a uma carroceria de aproximadamente cinco metros de comprimento criada a partir da plataforma Stla Large. No entanto, teremos de esperar para vê-lo em Itália: tal como anunciaram os líderes da Jeep durante a apresentação em Frankfurt, chegará aos concessionários italianos no início de 2026.

Novo Jeep Wagoneer S

Esteticamente, o Jeep Wagoneer S oferece um estilo clean com detalhes como a grade dianteira iluminada de sete slots totalmente revisada. O coeficiente aerodinâmico é excelente, de 0,29, o mais baixo já alcançado por um Jeep e cerca de 15% melhor que o SUV médio. Este resultado foi possível graças a uma série de medidas durante a fase de projeto. Estruturalmente, o teto e o spoiler da porta traseira são inclinados para reduzir o impacto. As maçanetas das portas, um spoiler traseiro e aletas de refrigeração integradas ajudam a direcionar o fluxo de ar ao redor do veículo e a controlar o ponto de separação do fluxo de ar na parte traseira. Além disso, o sistema integrado de proteção da parte inferior da carroceria, as soleiras dos pneus dianteiros e laterais em formato 3D foram projetadas para fluir o ar uniformemente ao redor dos pneus e para a traseira do veículo para reduzir o arrasto.

Interior do Jeep Wagoneer S

O Wagoneer S, conceitualmente inspirado no ano modelo 1963, capaz de inaugurar uma nova classe de veículos naquela época, apresenta interior com uma útil tela de 45 polegadas que agrega todos os displays do painel inclusive aquele na frente do passageiro . O compacto display central de 12,3 polegadas, a partir do qual o sistema de infoentretenimento UConnect 5 pode ser gerenciado, é emoldurado por uma combinação de materiais, incluindo uma cobertura decorativa transversal de metal com um padrão tecido esmaltado. Os abridores eletrônicos de portas, uma inovação em um Jeep, são facilmente ativados com um leve toque. O sistema de áudio é de alta qualidade graças ao sistema Macintosh de 19 alto-falantes.

Jeep Wagoneer elétrico

Construído sobre a grande plataforma Stellantis Stla, o Jeep Wagoneer S traz bateria de 100 kWh que pode ser carregada de 20% a 80% em 23 minutos usando um carregador rápido DC, e promete autonomia de mais de 600 quilômetros. Com 600 cv disponíveis e 800 Nm descarregados ao solo através do sistema de tração integral 4xe, o SUV elétrico da Jeep leva apenas 3,4 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h. Os Módulos de Acionamento Elétrico (EDMs) projetados pela Stellantis operam as rodas dianteiras e traseiras de forma independente para uma resposta instantânea de torque, enquanto o sistema Selec-Terrain apresenta cinco modos de condução distintos: Auto, Sport, Eco, Snow e Sand. A máquina EDM “3 em 1” inclui motor elétrico, caixa de engrenagens e eletrônica de potência em uma unidade compacta que se caracteriza por alto desempenho e eficiência. O sistema EDM dianteiro está equipado com seccionadores de rodas para reduzir o consumo de energia durante a condução e melhorar a autonomia.

Edição de lançamento do Jeep Wagoneer S

O Jeep Wagoneer S Launch Edition apresenta rodas de 20 polegadas, bem como elementos externos em preto brilhante e cinza escuro neutro. Sem cromo, opção ligada à redução do impacto ambiental, possui acabamento em inserções acetinadas e teto panorâmico de painel duplo. O equipamento de tecnologia padrão na Launch Edition inclui assistente de direção ativo, assistente de colisão em cruzamentos, detecção de motorista sonolento, reconhecimento de sinais de trânsito e sistemas de câmeras com visão surround.