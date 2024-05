Quais modelos de TV precisam ser trocados, o teste deve ser feito imediatamente – Libero Quotidiano

Como entender se a nossa televisão vai “resistir” à nova revolução TDT Ou se será necessário alterá-lo. Esta é a questão que assombrará muitos italianos nas próximas semanas. Dois anos após a última revolução dos decodificadores (com a transição de MPEG2 para MPEG4 AVC) Desligar Subordinar DVB-T O segundo passo de DVB-T2, abreviatura que significa “Digital Video Broadcasting – Terrestrial 2nd Generation”. O sistema irá, entre outras coisas, liberar frequências de 700 MHz para “abrir espaço” para 5G Por toda a Itália.

Devido à qualidade de imagem superior, bem como à transmissão de sinal mais eficiente, os usuários serão solicitados a verificar se sua TV é compatível com a nova tecnologia ou se terão que usar a carteira novamente. Para conhecer o nosso destino basta um clique no controle remoto: precisamos definir o nosso destino 200 canais ou 558Se estiver visível, não há necessidade de substituir o dispositivo.





No entanto, as TVs adquiridas antes de 2017 não possuem um sintonizador compatível com DVB-T2 e Codificação HEVC h.265É necessário receber o novo sinal digital. Há incerteza sobre o momento do período de transição. lá opinião O primeiro Mux em DVB-T2 deverá ser lançado no dia 28 de agosto. Além dos benefícios para os consumidores de TV, os riscos apresentados pelos Codacons permanecem: segundo a associação, eles poderiam na verdade ser 10 milhões de dólares Dispositivos que serão descartados ou aos quais um novo decodificador deverá ser adicionado.