PS5 vende mais que PS4 nos Estados Unidos e Xbox Series Pior que Xbox One e 360

Isto confirma os excelentes números de vendas da consola, apesar de no último ano fiscal não ter sido alcançada a ambiciosa meta de 25 milhões de unidades inicialmente definida pela Sony, posteriormente reduzida para 21 milhões de unidades e apenas 200.000 unidades perdidas. Para o próximo ano fiscal (terminando em 31 de março de 2025) Seu número é estimado em 18 milhões de consoles vendidos. Desde o lançamento até o momento, 59,3 milhões de unidades do PS5 foram vendidas em todo o mundo.

De acordo com dados do Circana compartilhados pelo analista de mercado Matt Piscatella, PS5 vendeu 8% mais unidades Comparado com o que ele fez Playstation 4 No mesmo período, em relação ao mercado norte-americano.

Dados de eletrodomésticos de abril não são positivos nos EUA

Pelo contrário, novamente de acordo com os dados da Circana, Série Xbox Para aqueles de Xbox One“Um pouco menor” que o Xbox 360 e 13% menor e maior que o primeiro Xbox. Infelizmente, a Microsoft não compartilha os números de vendas de seus consoles há anos, então não sabemos quantas unidades das Séries X e S foram realmente vendidas desde o lançamento até hoje.

Conforme relatado anteriormente, os dados de vendas de abril no mercado dos EUA destacaram um Redução de receita em 3% do mercado de videogames anualmente, principalmente devido ao mercado de hardware, que teve um declínio de 43%, passando de US$ 368 milhões em 2023 para US$ 208 este ano. Isso pode ser motivado em parte pelo inevitável declínio fisiológico do Nintendo Switch, mas o PS5 e o Xbox Series