Atualização gratuita do PS5 do PS4 e suporte por entrega inteligente do Xbox – Multiplayer.it

anel elden É um jogo de gene cruzado e, como tal, será lançado em consoles da geração anterior e da próxima geração, mas a Bandai Namco ofereceu transmissão gratuita entre gerações, embora permanecendo na mesma família:A atualização do PS5 será gratuita Começando com PS4, como no Xbox Series X | S do Xbox One Smart Connect.

Embora este excelente hábito seja registrado na maioria dos casos, a questão não ficou clara porque em alguns jogos de grande apelo acontece que os publishers tendem a encontrar alguma gabula capaz de fazer o usuário gastar algo que é passado de uma geração a outra. Mas eles querem continuar jogando o mesmo título.



Suporte Elden Ring para atualização gratuita para PS4 e PS5 e Smart Delivery para Xbox

Felizmente, Bandai Namco Atenha-se aos hábitos mais positivos e, portanto, irá sugerir uma atualização gratuita do PS4 para a versão PS5, enquanto para os consoles da Microsoft, ele irá suportar o sistema Smart Delivery, que permite que você obtenha automaticamente a versão selecionada do seu dispositivo com um único compra, permitindo que você obtenha a versão gratuitamente Xbox Series X | s Enquanto você já possui este Xbox One.

É definitivamente uma excelente notícia, somando-se ao que saiu do Summer Game Fest na E3 2021 nas últimas horas, ou ao novo vídeo de gameplay com a data de lançamento do Elden Ring, que realmente encerrou o evento da melhor maneira possível.

Assim, o novo e antecipado RPG do programa foi lançado 21 de janeiro de 2022 No PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Nesse ínterim, também vimos novas e incríveis fotos dela e também analisamos o trailer para encontrar todas as informações possíveis.