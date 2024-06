O novo Mini Cooper agora também é uma versão de cinco portas

Mais longo e mais largo – o Mini Cooper 5 portas Completa a gama da nova geração do citadino inglês, juntamente com o modelo de três portas. Seu comprimento é 403 cmCom 174 cm de largura e 146 cm de altura, mantém as mesmas proporções da versão anterior e é comparado a um Mini Cooper de 3 portas. Um passo maior 72 mm para aproveitar ao máximo espaço A bordo, a capacidade da bagagem varia entre 275 e 925 litros. Esteticamente é muito semelhante à versão de três portas, com uma diferença crucial identificável no perfil lateral onde as duas estão inseridas. Portas adicionais. Estão disponíveis 11 cores que podem ser combinadas com diferentes opções de cores para o teto contrastante nas rodas de 16, 17 ou 18 polegadas.

C ou S – Duas cópias de Mini Cooper 5 portas: o C Com motor turbo a gasolina de 1,5 litros e três cilindros 156 cvE 230 Nm e aceleração de 0 a 100 em 8 segundos é Equipado com quatro cilindros de 2 litros 204 cv300 Nm e aceleração de 0 a 100 em 6,8 segundos. A direção precisa e direta, com baixo raio de viragem, combinada com dimensões compactas e balanços curtos, deve garantir uma condução muito dinâmica e a sensação típica dos carros pequenos.

Cinco combinações – o Mini Cooper 5 portas Está disponível em cinco níveis de acabamento: Base, Classic, Preferred, Vibrant Silver e JCW, que diferem em acabamentos de cores e algumas personalizações estéticas. para’necessário Inclui um logotipo prateado vibrante clássicoO teto está disponível em branco ou preto, além de um teto multicolorido que inclui uma tonalidade de cor. Em preparação favoritoO contorno da grade frontal do radiador e alguns elementos de design têm acabamento em uma vibrante cor prateada. E criar JCWEle destaca o lado esportivo do carro e inclui vários recursos estéticos, como o difusor traseiro, a moldura da grade do radiador e o logotipo JCW em preto brilhante. O diâmetro do pneu é maior que o modelo anterior, com rodas aerodinâmicas disponíveis em 16 e 18 polegadas.

As mesmas três portas – LamCompartimento do passageiro Ele apresenta a mesma configuração do modelo de três portas, com head-up display fino atrás do volante e sistema multimídia visível na tela uma oferta circular OLED Com diâmetro de 240 mm, roda no Mini Operating System 9.