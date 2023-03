Você já tentou controlar remotamente seu smartphone? você vai ficar sem palavras

Você já viu o que acontece se tentar enquadrar o controle remoto da TV com o seu smartphone? Você ficará sem palavras.

A tecnologia percorreu um longo caminho nos últimos dez a quinze anos. Até 2006, o mundo foi minimamente afetado por A revolução digitalMuitos dispositivos permaneceram analógicos e houve uma transição entre a década de 1990 e sua tecnologia e o período atual e a tecnologia que logo se tornará popular.

Quanto mais tecnologicamente usamos computadores e laptops, mais conectamos o computador à TV com um cabo especial para transmitir o que pode ser visto na web na Internet. Tela grande Essa era a expressão máxima da comunicação entre máquinas que existia naquela época.

2007 marca o ponto de virada entre a era anterior e a era que estamos testemunhando hoje. Acesso ao mercado Iphone Na verdade, abriu uma infinidade de novas possibilidades. Ele não apenas abriu caminho para smartphones, mas também para smart TVs, sistemas de entretenimento automotivo, assistentes domésticos como Alexa e assim por diante.

Hoje, de fato, é possível conectar smartphones a televisões, sistemas de infoentretenimento, computadores e outros dispositivos eletrônicos apenas por meio de Wi-fi. Se os dois dispositivos estiverem na mesma rede de internet, eles podem realmente se comunicar entre si, facilitando o compartilhamento de arquivos e conteúdos. Um nível de conectividade que torna a vida mais fácil.

O que acontece se você enquadrar o controle remoto do smartphone? você não vai acreditar

Você provavelmente já sabe que além de compartilhar a tela do smartphone via espelhamento, você pode usar o celular como controle remoto de qualquer TV. Fazer isso Basta instalar um aplicativo especial O que pode mudar de acordo com o modelo – ou melhor, a marca – da TV que você usa em casa. Mas o que acontece se você enquadrar o controle remoto da câmera de um smartphone?

Você quase certamente não saberia, porque não acontece todos os dias que enquadramos nosso controle remoto usando Câmera. Se você apontar o LED frontal do controle remoto do telefone e pressionar simultaneamente qualquer botão, notará que ele começará a piscar.

O objetivo deste pequeno experimento não é fazer pequenas luzes estroboscópicas que partem do controle remoto, mas vê-las O LED acende, informando que o controle remoto não está apenas funcionando, mas também carregando. A razão pela qual vemos apenas essa luz neste caso é simples: o infravermelho não é visível ao olho humano e, dessa forma, o tornamos visível aos nossos olhos.