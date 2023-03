Yoshida explica porque é exclusivo do PS5 e menciona suporte técnico da Sony – Multiplayer.it

Em entrevista ao 4Gamer, o produtor Naoki Yoshida voltou a falar sobreexclusividade temporário Final Fantasy 16 no PS5 e Motivos O que levou a Square Enix a assinar um acordo semelhante com a Sony.

Yoshi-P explicou que o aspecto econômico está obviamente entre os motivos, com a Sony querendo vender mais volume do PS5 enquanto se beneficia especificamente do Final Fantasy 16. No entanto, ele acrescentou que, do ponto de vista da Square Enix, o Suporte técnico Recebido foi um fator importante na assinatura do contrato.

Claro, acredito que também haja esse tipo de intenção do fabricante do hardware, disse Yoshida na entrevista traduzida por Genki. "No entanto, do nosso ponto de vista, o suporte técnico que recebemos do fabricante do dispositivo é um fator importante na assinatura desses contratos."

“Desta vez, houve um ponto em que estávamos desenvolvendo com engenheiros da SIE (Sony Interactive Entertainment) que conhecem o hardware do PS5 por dentro e por fora, e recebemos um generoso suporte de otimização, que não poderíamos lidar sozinhos, etc..”

Yoshida menciona então o fato de que desenvolver em apenas uma plataforma por vez permite que você invista mais horas na construção do jogo e na otimização do desempenho, adicionando a isso a economia de custos em termos de marketing.

“Além disso, ao não desenvolver multiplataforma, podemos dedicar mais horas de trabalho a coisas como criar e melhorar jogos. Qual é o equivalente monetário desses benefícios?”

Final Fantasy 16 estará disponível no PS5 a partir de 22 de junho de 2023 como um lançamento provisório exclusivo, com a versão para PC possivelmente chegando mais tarde do que o esperado. Ontem postamos em nossas páginas uma nova experiência do trabalho da Square Enix e uma entrevista com Naoki Yoshida e sua equipe.