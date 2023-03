Jogos grátis para PS5 e PS4 oficialmente confirmados pela Sony – Multiplayer.it

Nesse caso, o anúncio é de fato feito diretamente pela Sony, mas respeitando o modus operandi clássico, a confirmação oficial do Jogos PS5 e PS4 grátis para assinantes em PlayStation Plus Essential, Extra e Premium, que estarão disponíveis para download em um mês março de 2023.

Lista de jogos Plus de março de 2023

Jogos de PS5 e PS4 estarão disponíveis gratuitamente para assinantes do PS Plus terça-feira, 7 de março de 2023até segunda-feira, 3 de abril de 2023, quando dá lugar aos jogos grátis em abril de 2023. Até 6 de março, será possível baixar jogos grátis em fevereiro de 2023.

Para este mês, os jogos já foram revelados durante o State of Play da semana passada, mas a Sony ainda está fazendo o anúncio de hoje:

Campo de batalha 2042 O novo capítulo da popular série de atiradores com cenário de guerra da EA e DICE, neste caso, pertence ao caminho futuro da série. Embora tenha tido vários problemas no lançamento, ainda conta com amplo suporte dos desenvolvedores e ainda proporciona uma ótima experiência multiplayer, graças à expansão deste modo em termos de número de jogadores que estão no jogo ao mesmo tempo. Para conhecê-lo melhor, indicamos nossa análise de Battlefield 2042.

Masmorras do Minecraft é um RPG estilo dungeon crawling focado no jogo cooperativo em equipe, mas também jogável solo, que leva o mundo do popular jogo Mojang a um contexto completamente novo, mas estilisticamente próximo ao jogo original.



PlayStation Plus, jogos de março de 2023

No entanto, este é o caso estranho de um jogo próprio do Xbox Game Studios oferecido dentro do PlayStation Plus, já que também aconteceu com as partes que se opõem ao MLB The Show. O Minecraft Dungeons recebeu muitas expansões ao longo do tempo e continua enriquecendo regularmente, para conhecê-los melhor, você pode ler nossa análise do Minecraft Dungeons.

código da veiaPor fim, é um RPG de ação da Bandai Namco que tem alguns elementos em comum com Spirits, nomeadamente ao nível do sistema de combate e nível desafiante proposto pelos bosses, representando um mundo pós-apocalíptico que agora invadiram vampiros (mas certamente mais brutais). superfície do planeta, e forçou os sobreviventes a se organizarem para lutar. Novamente, você pode encontrar mais informações em nossa análise do Code Vein.