Marvel’s Spider-Man 2: reservas da Amazon já com desconto para jogo de PS5, vamos ver o preço

durante Amazônia ItáliaA reserva está disponível Homem-Aranha 2 da Marvel, obviamente na versão PS5. O preço oficial é de 80,99 euros, mas neste momento é possível encomendá-lo por 69,99 euros. A data de lançamento está marcada para 20 de outubro de 2023. Também há bônus de pré-encomenda incluídos. Você pode encontrar o produto neste endereço ou através da caixa abaixo.

Lembre-se deste Reserva de menor preço garantida. Caso você não saiba, isso significa que o preço que você paga pelo frete será o menor número mostrado entre o momento da reserva e o momento do envio. Você não precisa seguir a tendência de preço e fazer um novo pedido se o desconto for aplicado. Além disso, a pré-encomenda da Amazon é gratuita e pode ser cancelada gratuitamente e sem nenhum custo durante o check-out. O produto é vendido e enviado pela Amazon. Se você fez seu pedido alguns dias antes pelo preço total, o novo preço será aplicado à sua pré-encomenda.

Homem-Aranha 2 da Marvel Isso nos colocaria no lugar de não um, mas dois Homem-Aranha. Obviamente, estamos falando de Peter Parker, protagonista do primeiro jogo da saga Insomniac Games, e Miles Morales, que está no jogo homônimo. Neste segundo capítulo numerado (terceiro no geral) teremos novos poderes e ferramentas à nossa disposição. Em particular, Peter Parker será contaminado pelo simbionte e terá acesso a uma série de habilidades adicionais muito mais agressivas do que seu sistema de combate habitual. Quanto aos adversários, Venom, Kraven e Lizard já foram confirmados. Finalmente, os bônus adicionais incluem roupas, itens e pontos de habilidade. Você pode ver os detalhes nesta imagem.