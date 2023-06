Pobre BMW, atinge o poste inteiro: está completamente destruído

Corrida maluca contra poste de luz. O luxuoso BMW o atinge com força e ele bate completamente.

Existem carros de sonho, carros ultraluxuosos, Ela está destinada a “fazer felicidade” aos poucos sortudos que podem pagar. Bonito de se ver, confortável de dirigir: na maioria das vezes, aqueles que os constroem ousam dizer que são É tão controlável e suave que até uma criança pode conduzi-lo.

Eles oferecem muito em termos de segurança, Isso é certo, mas você precisa ter cuidado com sua eficácia. Muitas vezes, estes são carros de corrida reais e A adrenalina de dirigi-los a toda velocidade pode fazer o truque para você. Afinal, as “regras da estrada” são essas e você definitivamente não pode ignorá-las.

E se você for um motorista distraído e perder o controle da situação, o irreparável pode acontecer. O vídeo do Instagram, que contamos em palavras, é perturbador. Se não fosse pela beleza do carro herói, estaria nas mãos de seu motorista “imprudente”. Realmente chega a um final ruim.

Estamos falando de um supercarro legal, o BMW i7. Condução suave, cockpit espaçoso construído com materiais de alta qualidade: estamos falando de um carro do mais alto calibre. O i7 também é um sedã e principalmente para o comprador que entende de tecnologia, pois é cheio de telas digitais e ainda ganha um sistema de cinema retrátil para quem vai atrás, que seu principal concorrente, o Mercedes-Benz EQS, não oferece absolutamente nada.

Que final ruim para o supercarro BMW i7: a corrida louca termina em um confronto de pole

O i7 xDrive60 está equipado com 536 cavalos de potência e tem um alcance de 318 milhas. Enquanto o M70 orientado para o desempenho aumenta a potência para 650 cavalos de potência e oferece quase 295 milhas de alcance. A gama de luxo representa rivais como o Porsche Taycan e o Tesla Model S, nenhum dos quais oferece o tipo de luxo oferecido pelo i7.

O i7 é um sedã de luxo tipo limusine que pode ser configurado para mimar os passageiros do banco traseiro com o pacote Executive Lounge opcional.

Resumindo, quem o conduz tem muita sorte. Isso será suficiente para tratá-la com luvas de criança, para mimá-la todos os dias. O driver de vídeo em questão não deveria ter esses pensamentos. Estamos em Karachi, no Paquistão.

O “pobre BMW” no vídeo bate em um poste de luz a toda velocidade. Porém, estamos em plena luz do dia, e visibilidade não falta. Inacreditável o que acontece no vídeo. Do carro de luxo que lhe contamos em detalhes, não resta muito no final. Ele se enrola sobre si mesmo e se torna uma massa com o mastro. Felizmente, o motorista não parecia ferido. Mas nada resta do carro dos sonhos!