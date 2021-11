O Xbox Game Pass é realmente sustentável, diz Phil Spencer – Nerd4.life

de acordo com Phil Spencer NSXbox Game Pass Já é sustentável, então você não precisa esperar por alguém que sabe quando você vai pensar dessa maneira. O chefe do Xbox fez a declaração aos microfones Stephen Totilo da Axios, que pediu que ele respondesse àqueles que dizem que o serviço de assinatura é prejudicial porque permite acessar jogos como Starfield sem pagar o preço premium de US $ 60. Como você aguenta?

Spencer primeiro afirmou que um Game Pass poderia ser facilmente calculado, apenas para concluir que é “completamente sustentável”. O crescimento do serviço é uma parte importante da estratégia do Xbox, mas não é a única parte: “Essa não é a única coisa que está crescendo no Xbox. Não é o único foco da organização e, individualmente, é verdadeiramente sustentável como é hoje. É sustentável. Eu sei que há pessoas por aí que adorariam escrever que estamos gastando dinheiro com isso no futuro, mas não, o Game Pass é muito sustentável no momento e continua a crescer.”

O Xbox Game Pass foi lançado em junho de 2017 e se tornou um produto básico nos negócios de jogos da Microsoft. Em janeiro de 2021, ela tinha mais de dezoito milhões de assinantes, um número que certamente aumentará até lá. Lançamentos como Forza Horizon 5 e Halo Infinite aumentarão o número de assinantes.