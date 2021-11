Reabastecimento excepcional vindo apenas para esta noite!

Ontem a saga Halo e Xbox completou 20 anos. para esta ocasião Microsoft Itália decidiu Execute um reabastecimento incomum de Xbox Xbox X Halo Infinite Limited Edition.

Últimas unidades disponíveis para console Estará disponível esta noite a partir das 19hE Na loja oficial deste endereço. Mas apenas alguns de vocês serão capazes de fazer isso sozinhos, os estoques são realmente muito limitados. Xbox Xbox X Halo Infinite Limited Edition Na verdade, foi vendido em todos os lugares. Com GameStop reabastecido pela última vez Semana passada com o frigobar. E com o lançamento oficial ontem, esta pode ser sua última chance de possuir este lindo console.

O reabastecimento estará lá como dissemos Hoje à noite às 19:00 na loja oficial da MicrosoftAconselhamos vivamente que se registe ou inicie sessão previamente para acelerar as suas compras porque a consola será literalmente cortada.

Se você puder torná-lo seu, você será capaz de Comece a jogar Halo Infinite Multiplayer Beta agoraCom a primeira temporada começando ontem!

Esta não é a única edição especial do Xbox. Na verdade, a Gucci criou um kit especial de viagem Com um console dedicado, dois Capataz e bolsa Disponível em 100 cópias em todo o mundo No ‘modica7000 euros!

Fonte: Roberto Serrano