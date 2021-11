Jogos grátis de dezembro de 2021 revelados oficialmente – Nerd4.life

variedade jogos grátis a partir de Dezembro de 2021 a partir de Amazon Prime Gaming Foi finalmente revelado o que é realmente interessante. A partir de 1º de outubro, os assinantes do serviço poderão baixar nove jogos gratuitos, incluindo Need for Speed ​​Hot Pursuit, Frostpunk, Football Manager 2021 e Tales of Monkey Island Complete Pack.

Entre as novidades de dezembro destaca-se sem dúvida Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered (aqui fica a nossa crítica), uma versão polida do jogo de corridas ilegal lançado em 2010, sem dúvida uma das séries mais populares. Por outro lado, os fãs de futebol poderão se tornar técnicos na edição do ano passado do Football Manager (nossa análise aqui), enquanto os fãs dos trabalhos de Monkey Island e Telltale poderão reviver as aventuras de Guybrush Threepwood em Tales of Monkey Island Complete Pack ( aqui a nossa análise), que, como você pode adivinhar pelo nome, inclui todos os episódios da série.



Amazon Prime Gaming, dezembro de 2021, jogos gratuitos para assinantes.

Aqui está a lista completa de Amazon Prime Gaming grátis, dezembro de 2021:

Need for Speed ​​Hot Pursuit Remasterizado

Frostbank

Viagem ao Planeta Selvagem

Football Manager 2021

Morcred

Spellcaster University

vida youtube

Stubbs, o zumbi em rebelde sem pulso

Coleção completa de contos da Ilha dos Macacos

Também existe uma série de arquivos Conteúdo bônus exclusivoVenha skin, em Apex Legends, Battlefield 2042, Genshin Impact, Warframe, Roblox, Rainbow Six Siege, Paladins e New World.

O que você acha dos jogos gratuitos da Amazon Prime Gaming em dezembro de 2021? Existe algo em particular que o tenta? Deixe-nos saber nos comentários.