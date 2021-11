Ano 2 anunciado com trailers, muito conteúdo extra a caminho – Nerd4.life

Hitman 3 Continue sua jornada com a chegada do próximo deano 2, um segundo ano completo de Conteúdo adicional Que será distribuído nos próximos meses, aumentando a suspeita do movimento tático IO Interactive.

O ano 2 do Hitman 3 começará 20 de janeiro de 2022, com um roteiro muito interessante de novos conteúdos, incluindo novos mapas, novos elementos da história, modos adicionais, várias opções e novidades para enriquecer as possibilidades do jogo.



Hitman 3: Ano 2, primeira foto

Entre as atualizações técnicas, o ray tracing é esperado, pelo menos para a versão para PC: IO Interactive relata que se associou à Intel para uma série de melhorias no Hitman 3 que incluem traçado de raioSuporte para CPUs com mais de 8 núcleos e shaders de taxa variável.

Também para a versão para PC, espera-se suporte para fones de ouvido de realidade virtual: o recurso antes era exclusivo do PlayStation VR, mas será expandido para fones de ouvido. VR para cada PC A partir de janeiro de 2022, com mais informações a caminho.

Outra novidade é que alvo evasivo, ou um novo desvio do popular modo Hitman que será uma adição permanente ao jogo, mas mais serão conhecidos apenas em janeiro. Mais informações e outros conteúdos serão revelados na primavera de 2022, portanto, esperamos aprender mais sobre a evolução do Hitman 3.

Com base em dados publicados em outubro, Hitman 3 supera a receita da IO Interactive, marcando + 135% e lembrando que a versão em nuvem no Nintendo Switch agora suporta 60fps.