Nintendo Switch Black Friday 2021: ofertas de jogos e consoles

hora de Sexta-feira preta também para Nintendo, que começou de Cyber. Oferecido Em sua loja online: Até 30 de novembro, há descontos de até 75% em uma grande seleção de jogos, enquanto havia ofertas especiais para dias também em lojas e online como GameStop, MediaWorld, Unieuro, Euronics e Amazon.

As ofertas da Black Friday podem ser uma oportunidade perfeita para quem quer comprar ou dar de presente no Natal Nintendo Switch Na versão clássica ou baixo teor de gordura Portátil e seus melhores jogos.

Veja em que consistem as promoções e quem as oferece Nintendo Switch e jogos com o melhor preço para Black Friday 2021.

Black Friday 2021 Nintendo Switch: ofertas e descontos da Nintendo eShop

Lista de jogos Nintendo Switch à venda em Nintendo eShop Para a Black Friday 2021, é muito longo e inclui centenas de títulos. Para consultar todos eles, basta acessar o site Nintendo.it. Aqui, mostramos alguns deles:

Novo Super Mario Bros. U Deluxe por € 39,99 em vez de € 59,99

FIFA 22 Legacy Edition Nintendo Switch a € 27,99 em vez de € 39,99

Hyrule Warriors: Age of Disaster Por € 39,99 em vez de € 59,99

.cão a 0,99 euros em vez de 9,99 euros

Castigo de anjo Por 1,99 euros em vez de 24,99 euros

The Witcher 3: Wild Hunt – Versão completa a 29,99 euros

The Elder Scrolls V: Skyrim Por € 29,99 em vez de € 59,99

detectar dois a 5,09 euros em vez de 29,99 euros

One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition a 9,59 euros em vez de 59,99 euros

The Crash Bandicoot N. Trilogy. a € 19,99 em vez de € 39,99

lego maravilha super-heróis a € 19,99 em vez de € 39,99

Sem descontos em novos! Mario Party Superstars, lançado no final de outubro de 2021, na Nintendo eShop. O jogo custa dinheiro € 59,99.

Na Nintendo Store oficial no momento, não há ofertas mesmo em Nintendo Switch. para encontrar o Condolências ao adversário Temos que ir para outros canais. Continue lendo para saber mais sobre as promoções Nintendo Switch Everyday Black Friday.

Nintendo Switch com Amazon: oferta da Black Friday

Vamos começar com Amazonas, onde encontramos descontos em marcas de consoles, jogos, acessórios e assinaturas da Nintendo.

Vamos ver o mais interessante deles:

Unidade de controle Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe + assinatura de 3 meses Nintendo Switch Online a € 298,99

Interruptor Nintendo – Azul / Russo Neon – Interruptor [ed. 2021] A 284

Mario Party Superstars A 49,90 €

Just Dance 2022 Nintendo Switch a € 44,97 em vez de € 60,99

3. carros Nintendo Switch a € 22,13 em vez de € 22,90

LEGO Incredibles – Nintendo Switch a € 22,29 em vez de € 23,99

Sony Ultimate Colors – Nintendo Switch por € 24,99 em vez de € 39,99

SanDisk Cartão Scheda MicroSDXC UHS-I por Nintendo Switch 128 GB

Black Friday GameStop: ofertas da Nintendo

As ofertas da GameStop Black Friday são válidas a partir de De 22 a 29 de novembroDisponível online e nas lojas enquanto durarem os estoques.

Entre estes encontramos Nintendo Switch A € 299,98 no pacote con Mario Kart 8 Deluxe Uma assinatura de 3 meses switch nintendo online (O mesmo que a oferta da Amazon).

O desconto é de 49,98 euros em vez de 60,98 euros Pokémon Shiny Diamond e Shiny Pearl, além de uma grande seleção de jogos por 19,98 euros.

Pequenos descontos também em acessórios como Controladores, capas, almofadas de carregamento, fones de ouvido e estojos de viagem. entre estes Kit de punho e roda Nintendo Switch Xtreme – 2 volantes + 2 adaptadores de joypad 10 euros até 30 de novembro e Joy-con em vermelho e azul A 39,98 euros em vez de 49,98 euros.

Black Friday da Nintendo da MediaWorld e Unieuro

Dar Unieuro O Nintendo Switch não tem desconto na Black Friday, mas há ofertas em jogos como Mario Kart 8 Deluxe, vendido por € 44,99 Super Mario Party Mario + Batalha do Reino de Rapids por 19,99 euros, e Super Mario 3D World + Bowser FuryDisponível por € 48,99.

Dar mundo da mídiaComo alternativa, há um desconto no console Nintendo, mas apenas na versão cinza: Para Black Friday, a rede de eletrônicos oferece Nintendo Switch 300 euros, também disponível em 20x 15 euros por mês sem juros. Também consola portátil com desconto Jogue e assista Nintendo Com Super Mario Bros e Super Mario Bros The Lost Levels incluídos, que na Black Friday custa € 34,99 em vez de € 49,99. Os descontos nos jogos estão em linha com os oferecidos pela competição.