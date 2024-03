O esquecido carro esportivo inteligente: foi um verdadeiro fracasso

Mesmo que você pense assim, a Smart já tentou interpretar o conceito de carro esportivo à sua maneira. Infelizmente, não correu bem.

A empresa alemã Smart tem sido a grande campeã nos últimos anos Uma das maiores revoluções Inédito no mundo automotivo, uma verdadeira “virada de calcanhar” como dizem os americanos. Na verdade, a marca que era famosa pelos seus carros citadinos de dois lugares ou pelo menos pela versão de quatro lugares do famoso carro, direcionou agora a sua produção para os SUVs, uma escolha única que nunca esperávamos desta marca.

Mas os mais velhos entre nós lembram-se bem Do qual Smart sempre tentou sair Dos seus cânones estilísticos tradicionais. Aliás, a marca alemã colocou muitos carros na estrada, além dos conhecidos clássicos Fortwo e Forfour. Por exemplo, de 2003 a 2005, produziu um desportivo descapotável, que, de qualquer forma, não teve tanto sucesso como os dois modelos que referimos.

Planos para colocar o que mais tarde se tornaria na estrada Roadster inteligente Eles ganharam vida em 2000, mas o carro precisou de mais alguns anos para ficar pronto. Era um carro que seguia a filosofia Targa dos anos 80. No entanto, é um motor de potência modesta, acoplado a um quadro leve, pesando apenas 800 kg. Uma receita experimentada e testada que os clientes nunca gostaram…

O modelo que não convenceu

Mesmo para os padrões de carros inteligentes Era tão pequeno Tem comprimento total inferior a três metros e meio, é apertado, tem pequenas rodas de 15 polegadas e apenas dois assentos. O motor era um M160 de três cilindros, quase igual ao do Fortwo mas com 62 cavalos de potência, o suficiente em teoria para tornar o carro ágil e rápido mesmo com potência tão reduzida. O carro tinha então uma caixa de câmbio eletrônica que era um tanto lenta na passagem de uma marcha para outra, como lembram os clientes.

Com apenas 43 mil unidades produzidas em dois anos antes da suspensão do projeto, apesar de sua chegada Da versão Brabus Com motor de cem cavalos que resolvia em parte os problemas do modelo básico: o carro custava também 20 mil euros, um valor decididamente elevado para a época. Um carro divertido de conduzir, com as suas vantagens, mas o mercado não lhe deu a resposta desejada.

Ir em um encontro Como muitas vezes acontece Nos casos de carros “fracassados”, o Smart Roadster retaliou um pouco, já que é um modelo procurado por colecionadores, considerando também o pequeno número de exemplares colocados na estrada. É uma pena que a Smart nunca mais tenha tentado construir um carro semelhante, embora dados os custos do projeto possamos entender o porquê.