WhatsApp bloqueia fotos pessoais de usuários em suas telas!

Chegou uma nova atualização para o WhatsApp: não poderemos mais tirar screenshots das fotos de perfil dos nossos contatos!

Se você também está Você não pode mais fazer capturas de tela das fotos de perfil dos seus contatos Fique tranquilo*: você não está sozinho*! Esta é uma nova atualização, ainda em beta, de Whatsapp. Mas por que essa configuração foi introduzida? Quando chegará a todos os usuários e o que acontecerá a partir de agora quando tentarmos fazer uma captura de tela? Não se preocupe*, a Miss Webboh está pronta para lhe fornecer todas as informações! Aqui está o que você precisa saber sobre isso.

WhatsApp decidiu oferecer mais proteção Privacidade de seus usuários* através desta nova atualização. Na verdade, o aplicativo introduziu uma nova função que impede a captura de tela de fotos de perfil, um acréscimo que está de acordo com a pesquisa em andamento que a plataforma está conduzindo para limitar a disseminação de… Informações pessoais confidenciais. Se antes uma captura de tela conseguia capturar todo o perfil: nome, status, número e outras informações, isso não será possível com esta atualização. Aplicativo Para desfocar a foto do perfil em tamanho real, que aparece em branco se você tentar fazer uma captura de tela deixando os detalhes circundantes capturáveis.

Por que a Meta adotou essa medida no WhatsApp? A decisão de proteger as fotos do perfil das capturas de tela vem de uma ideia muito interessante. Fotos de perfil podem revelar detalhes confidenciais e fazer com que pessoas sejam banidas Captura de tela Ajuda a limitar o compartilhamento acidental dessas informações. Mas para agora, Este recurso está disponível apenas na versão beta para Android . Em suma, este ainda é um teste (que já existe há vários anos) e poderá não estar disponível em breve ou mesmo em todos os telemóveis. Além disso, como afirmou TodosAndroidatualmente está disponível apenas para capturas de tela, mas também pode ser expandido para incluir Tela de gravação.

[FOTO: Whatsapp]