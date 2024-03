O bebê é grande demais para a cama? Recicle desta forma: Dez ideias inteligentes

Se o seu bebê já cresceu e não cabe mais na cama, espere para se livrar dele: você pode reciclá-lo com essas ideias inovadoras.

Quando você tem um filho, principalmente na infância, você tem gastos diversos, pois tem que comprar tudo o que precisa para cuidar dele e fazer com que ele se sinta confortável.

Infelizmente, como as crianças crescem tão rapidamente durante a infância, o que pode ser bom e útil um dia pode não ser tão útil algumas semanas depois. Isso também acontece com o berço, pois a certa altura você começa a deixar seu bebê dormir no berço, e Em vez de jogá-lo fora ou guardá-lo no porãoe podem ser reciclados de diversas maneiras, para que você possa continuar a usá-los e aproveitar ao máximo esta compra.

Reciclar um berço: aqui estão 10 ideias que você pode experimentar

Ali em particular 10 maneiras pelas quais você pode decidir reciclar Dando nova vida à cama do seu filho, com certeza pelo menos uma delas pode ser a melhor solução para você.

• Como um escritório: Neste caso, você precisará comprar uma prateleira para ser colocada na horizontal para poder se apoiar nela e, em vez disso, mover a grade do berço para a prateleira inferior, para torná-la um suporte adequado para as coisas.

• Como dono de uma revista: Neste caso basta pegar a lateral do berço e colocá-lo verticalmente na parede, para que você possa utilizar os pinos para colocar as revistas.

• Como um sofá de jardim: Você precisará comprar alguns tecidos e almofadas coloridas. O tecido pode ser usado para cobrir o colchão do berço e as almofadas são perfeitas para dar um toque de cor.

• Como sofá para a sala: Assim como a ideia anterior, o berço pode ser modificado para se tornar um sofá confortável.

• Como móveis de jardim: Ao retirar uma das laterais do berço, você pode adicionar uma prateleira diretamente acima do colchão e utilizá-la para colocar louças para uma festa ao ar livre.

• Como uma estante: Neste caso, será necessário pegar os encostos e juntá-los de forma que possa colocar os livros no interior, e depois colocá-los verticalmente contra a parede.

• Porta-ferramentas: Da mesma forma, o encosto pode ser usado para criar uma prateleira para adicionar ganchos para pendurar diversas ferramentas como tesouras, fitas e muito mais.

• Como mesa – quadro negroNesse caso, você precisará comprar um quadro negro para substituir o colchão e acrescentar duas cadeiras para que seus filhos possam desenhar e brincar.

• Como um teatro: Esta solução é muito fácil de implementar, pois basta abrir um lado do berço e decorá-lo com diversos brinquedos.

• Serve como escorredor: Por fim, pegando a parte de trás do berço e colocando-o obliquamente contra a parede, você pode utilizá-lo para pendurar roupas após a máquina de lavar.