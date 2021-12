Novos modos, playlists e desafios chegando na próxima semana – Nerd4.life

aura infinita Você receberá muitas notícias muito interessantes para a seção multijogador de uma das notícias mais importantes atualizar Programado para a próxima semana ou terça-feira 14 de dezembro de 2021, incluindo uma atualização de lista de reprodução com Novos modos e novos desafios E muitas outras coisas interessantes.

343 Industries continua a trabalhar na interface multijogador de Halo Infinite, então: alguns dias após o lançamento da campanha para um jogador, o jogo receberá uma atualização substancial para a seção free-to-play já ativa a partir de meados de novembro, com uma série de introduções à felicidade da comunidade, que desta forma vê um retorno Alguns estilos são particularmente esperados.

Mais do que novos modos, estes são realmente retornos históricos: Como a 343 Industries relatou no Reddit, em 14 de dezembro, opções de jogo adicionais serão incluídas na lista de reprodução para Halo Infinite, em particular assassino, festa, FFA (Gratuito para todos) e Tactical Slayer (SWAT), todos foram adicionados com uma atualização agendada para a próxima terça-feira.

Em 343 projetos da indústria, há uma entrada Lista de reprodução Foi estendido para o Slayer que inclui muitas variantes do respectivo modo, com muitas variantes a serem adicionadas posteriormente, devido à impossibilidade de inserir tudo nesta atualização.

A atualização também inclui modificações e mudanças nos desafios, ao mesmo tempo em que remove alguns desses desafios que são considerados excessivamente frustrantes e reduz os requisitos impostos a outros, a fim de cumprir esses compromissos. menos tenso Para os jogadores, além de adicionar outros novos desafios especificamente relacionados às próximas listas de reprodução.

Dentre essas novidades de desafios, a 343 Industries indica que existe uma certa categoria que depende deAcumulação de pontos Do lado do jogador, é um primeiro passo para mover o sistema de desafio em direção a recompensas mais relacionadas ao desempenho específico na batalha.

Mais informações devem chegar ao Halo Waypoint nos próximos dias, bem como detalhes sobre outros novos recursos planejados para o jogo. Nesse ínterim, vimos Halo Infinite como o vencedor do The Game Awards 2021 da Gamers ‘Voice.