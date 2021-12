Aqui, a estrela de Belém é visível a olho nu! Detalhes »ILMETEO.it

Cometa de Natal: Aqui está a Estrela de Belém, visível a olho nu! os detalhes

O Natal do cometa Leonard, também visível a olho nuNa hora certa, como sempre aconteceu nos últimos anos, o Natal culpado ou, como você preferir, Estrela de belém. O certo é que seu nome não é Papai Noel, mas sim Leonard.

O nome foi dado por seu descobridor, A astrônomo identificado em janeiro deste ano pelo Observatório Mount Lennon, em Arizona.

nestes dias Leonard corre através de nossos céus em um velocidade louca Um objeto espacial desse tipo. Acho que viaja a uma velocidade de cerca de 71 km / s, o que não é ruim!

Será visível a olho nu? a resposta é sim, mas tenha cuidado, Em pouco tempo! O culpado, de fato, Já no domingo, 12 de dezembro, chegará ao ponto mais próximo da Terra Em seguida, ele desaparece rapidamente de nosso hemisfério e se move para o hemisfério sul.

Onde, quando e como você o monitora? Bem, graças à melhoria do tempo que nos proporcionará noites calmas e claras na maior parte da Itália, o cometa pode ser observado um pouco antes do amanhecer, Digamos entre 5h30 e 6h30, seja com binóculos (escolha ideal), seja a olho nu: teremos que olhar para o nordeste, constelação para baixo barcos (Pastor) e sua estrela principal Arturo. Esta constelação será encontrada, típica do céu de verão perto do horizonte.