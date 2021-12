Jogos Android direto do Google Play em 2022 – Nerd4.life

navegador google pretende permitir o uso direto de jogos android no windows A partir de 2022, com integração na forma de umApp Google Play para Windows, que permitirá que você jogue jogos móveis para Android nativamente no sistema operacional Microsoft.

Ao longo do próximo ano, e ainda sem uma data de lançamento específica, o Google planeja lançar um app Google Play no Windows, para permitir que apps e jogos Android sejam usados ​​diretamente no sistema operacional do PC, sem ter que trocar por emuladores de terceiros.

“A partir de 2022“Os jogadores poderão jogar seus jogos favoritos do Google Play em vários dispositivos e mudar diretamente de telefones, tablets, Chromebooks e, em breve, PCs com Windows”, disse Greg Hartrell, gerente de produto do Google para Android e Google Play.



Jogos para Android no Windows 11, retratados

“Este produto direto do Google traz o melhor dos jogos do Google Play já para laptops e desktops, e estamos entusiasmados em expandir nossa plataforma para outros jogadores para que eles possam experimentar seus jogos Android favoritos de novas maneiras.”

O aplicativo Google Play para Windows parece ser uma iniciativa do próprio Google e não desenvolvido em colaboração com a Microsoft ou outros terceiros, e também deve permitir salvamento e progressão cruzada entre smartphones e PCs com Windows. “isto será”Aplicativo nativo do Windows distribuído pelo Google, que dará suporte ao Windows 10 e superior “, explicou Hartrell,” não se trata de streaming ao vivo. “

Por outro lado, a convergência entre Android e Windows já existe há algum tempo: além do uso generalizado de emuladores como o BlueStack para jogos, a Microsoft também começou a trazer aplicativos Android diretamente para o Windows, com o novo sistema operacional. Ele também possui um Sybsystem personalizado para Android.