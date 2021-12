Unreal Engine 5 pela primeira vez em comparação com PS5 e Xbox Series X | S.

Matrix Awakens é lançado gratuitamente no PS5 e no Xbox Series X | S. Realizado em conjunto com o Game Awards Show, proporcionou uma assistência de ouro a todos os fãs e especialistas em gráficos e tecnologias: pela primeira vez, é possível Compare o Unreal Engine 5 em diferentes consoles de próxima geração.

Isso é exatamente o que o canal do YouTube fez ElAnalistaDeBits, comparando os gráficos e frames da experiência de jogo no PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. Então descobrimos que The Matrix Awakens gira a 1620p dinamici (média de 1404 pixels) Tanto no PlayStation 5 quanto no Xbox Series X, com uma resolução dinâmica caindo para 1080p (com uma média de 828p) no mini da série S. Em todos os três casos, a tecnologia de Super Resolução Temporal é usada para aprimorar a resolução original. A taxa de quadros de referência é sempre 30 fps: A fluidez durante o jogo ressoa em todos os consoles, com quedas de até 20 fps, mas No entanto, o PS5 e a Série S mostraram-se um pouco mais estáveis. Durante os cortes, a taxa de quadros se estabiliza em 24-25 fps em todas as três plataformas.

Confie na engenharia hipotética NanettePor outro lado, a iluminação global e os reflexos são possibilitados por lúmen: Em ambos os casos, você pode ver mods qualitativos até os modelos de personagens do Xbox Series S. Acabou sendo muito realista, igual a metahomeman, enquanto o sistema físico depende de Bagunça. As cargas não duram mais do que 5 segundos em todos os consoles (o Xbox Series S é o mais rápido em alguns décimos de segundo) e não há diferenças na qualidade das instalações. Julgue a si mesmo olhando para Análise de Vídeo Anexo no topo desta notícia.