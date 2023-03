League of Legends Story está disponível para PS5 e Xbox Series X | S, e o trailer – Nerd4.life

Rei Despedaçado: A História de League of Legends Disponível agora para PS5 e Xbox Series X | S.. Já era jogável em plataformas de geração atual graças à compatibilidade com versões anteriores do PS4 e Xbox One, mas agora também está disponível. no PS5 e Xbox Series X | S, Rei Arruinado: Uma História de League of Legends é lançado em 4K e 60fps. Também está disponível no Switch e no PC.

Shattered King: League of Legends Story foi lançado em novembro de 2021 Foi o primeiro spin-off dedicado a League of Legends. É um RPG baseado em turnos ambientado na cidade pirata de Belgwater.

Riot Forge tem outros Três sub-jogos de League of Legends fora este ano. O RPG The Mageseeker, desenvolvido pela Digital Sun, será lançado na primavera; O jogo de plataforma de ação Convergence: A League of Legends Story, desenvolvido pela Double Stallion, será lançado no verão; O título de aventura Song of Nunu, desenvolvido pela Tequila Works, será lançado no outono.

Abaixo você pode ver um vídeo Destinado a PS5 e Xbox Series X | S of Ruined King: Uma História de League of Legends.

Explicamos em nossa análise que “Ruined King: A League of Legends Story pode ser definido como uma sequência natural de Battle Chasers: Nightwar. A estética sempre ótima graças à mão de Joe Madureira, a jogabilidade familiar e renascida e graças a o fliperama, capaz de trazer uma pequena reviravolta ao gênero baseado em turnos; tudo dentro de uma história bem escrita, que enriquece a tradição de League of Legends e também pode ser utilizada por quem não conhece o jogo original, aprimorada por uma excelente dublagem italiana. O grind nos pareceu excessivo, dada a disparidade entre os pontos de experiência obtidos, e como distribuí-lo e a dificuldade de alguns bosses, mas aí podemos dizer que Devastating King desenvolve o que os já bons Battle Chasers faziam . Se você gostou do primeiro, apesar de alguma familiaridade, este também poderá fazê-lo.”