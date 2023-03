Windows 11: o que há de novo no Bing e o que há na atualização de fevereiro de 2023

Na verdade, vão desde a gestão do seu iPhone, que finalmente se junta aos periféricos Android, até aos novos gadgets com funcionalidades adicionais, desde uma ferramenta de captura avançada para gravar vídeo do seu ecrã até sugestões de poupança de energia.

O novo Bing é alimentado por inteligência artificial



Windows 11, a nova interface de bate-papo do Bing

bingficou esperto: o buscador da Microsoft acaba de ganhar uma grande melhoria graças ao uso de um sistema de inteligência artificial que explora a mesma tecnologia da qual tanto se fala bate-papo gpt Para melhor entender e interpretar as perguntas dos usuários e fornecer respostas adequadas e detalhadas.

No momento, a versão AI do Bing ainda está em andamento visualizar E você tem que se inscrever para obter um Lista de espera Antes de poder usá-lo no modo não editado (para fazer isso, tudo o que você precisa fazer é Clique aqui e siga as instruções na tela), mas quem já teve acesso poderá aproveitar as capacidades renovadas do motor diretamente da barra de pesquisa do Windows 11, onde está localizado um ícone que permite dialogar com inteligência artificial .

Foi feito em colaboração com a OpenAI, empresa especializada em aprendizado de máquina Apoiado pela Microsoft há vários anos, o novo Bing entende o que pedimos graças à sua capacidade de fazê-lo processamento de linguagem natural Ele produz respostas detalhadas em vez de apenas uma lista de resultados de consulta.

E não é só: entre as novidades do Bing, aprimoradas pela inteligência artificial, está também a possibilidade de recorrer a um enorme banco de dados e remontar seus elementos em poucos segundos Escrever artigos, histórias e poemas. No modo chat, o bot ainda tem limites em termos de verificação de dados, mas o mais preocupante é o seu comportamento quando encurralado.



Windows 11, as novas reações do Bing

“Estamos reimaginando o que eu acho que será um Windows cada vez mais baseado em IA do futuro”, disse Youssef Mahdi, chefe de marketing ao consumidor da Microsoft, em entrevista. “Esta é uma característica muito importante, uma vez que Barra de pesquisa Mais de meio bilhão de pessoas o usam regularmente.”

Falando nisso, a nova prévia do Bing está sendo testada por mais de 1 milhão de usuários em 169 países, mas o diretor de produtos Panos Panay disse recentemente que o acesso à versão mais recente do mecanismo será concedido muito em breve a “centenas de milhões de usuários do Windows 11”, então veremos umAbertura quase completa.