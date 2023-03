Pacote Mario Nintendo Switch para lançar Mario Day e comemorar a chegada do filme – Nerd4.life

apareceu online em Pacote Mario Nintendo Switchconcebido para celebrar a chegada de Filme Super Mário Bros.. Este é um pacote por US $ 299 que fornecerá o console padrão (portanto, não é um modelo OLED), Joy-cons de cor vermelha, adesivos com tema de filme e um dos três jogos Mario para download gratuito. Será lançado em dia do marioentão 10 de março de 2023.

Os três títulos para escolher são Mario Kart 8 Deluxe de 2017 e New Super Mario Bros. Ultimate. U Deluxe de 2019 e Super Mario Odyssey de 2017. Na verdade, foi bom que o pacote incluísse os três jogos, o que não só é muito moderno, mas você deve ficar satisfeito.

Por outro lado, você entrará em alguns jogos do Mario Displays Ao preço de $ 39,99 cada de 5 a 11 de março de 2023. A lista inclui os três jogos já incluídos no pacote, Mario Party Superstars, Luigi’s Mansion 3, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Super Mario Maker 2 e o Mundo Artesanal de Yoshi.

É justo especificar que até o momento não há nenhum anúncio oficial da Nintendo, mas desde que surgiu a imagem da caixa da embalagem, pouquíssimas dúvidas restam sobre a confiabilidade da notícia.