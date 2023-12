iPhone, adeus falhas irritantes: a atualização mais recente faz maravilhas

A atualização do iOS 17.2.1 da Apple demonstra o compromisso contínuo da empresa em responder rapidamente aos problemas de seus usuários.

Os usuários de dispositivos Apple estão passando por um período de grandes mudanças. Há alguns meses, a atualização do iOS 17 chegou a todos os iPhones e iPads mais recentes, que como habitualmente receberam uma série de patches que corrigem as (numerosas) falhas e instabilidades introduzidas. Na verdade, a atualização mais recente trouxe muitos bugsincluindo o teclado fechando repentinamente e vários problemas de duração da bateria.

Nos últimos dias, a empresa decidiu surpreender todos os seus usuários lançando uma atualização surpresa. A atualização, chamada iOS 17.2.1, foi introduzida de uma forma bastante misteriosa: Quando apareceu nos telefones dos usuários, a descrição dizia apenas “Esta atualização fornece correções de bugs importantes e é recomendada para todos os usuáriosA situação torna-se ainda mais singular se considerarmos que a Apple lançou o iOS 17.2 há apenas uma semana, introduzindo muitos novos recursos, como o novo aplicativo Diário e algumas medidas de segurança aprimoradas.

A Apple corrigiu imediatamente a falha introduzida pelo iOS 17.2

O iOS 17.2.1 também chega poucos dias depois que a Apple revelou versões beta do iOS 17.3, deixando muitos usuários confusos sobre por que uma atualização tão pequena era tão urgente ao mesmo tempo em que estava sendo apressada entre dois lançamentos muito maiores. Mas o motivo logo foi revelado.

Embora não haja detalhes específicos no anúncio em inglês, acontece que as versões japonesa e chinesa da atualização prometem Resolve um problema particularmente irritante: descarga rápida da bateria sob certas condições.

O problema do rápido esgotamento da bateria não é novidade para os proprietários de iPhone. No entanto, após a atualização para o iOS 17.2, muitos utilizadores relataram uma diminuição significativa na duração da bateria, mais perceptível do que no passado.

Esta questão suscitou grandes preocupações na comunidade de utilizadores do iPhone, com muitas pessoas a expressarem o seu descontentamento em vários fóruns e redes sociais. No A duração da bateria é insignificante, cerca de 8 a 9 horas.

A Apple não se pronunciou sobre este assunto, mas limitou-se a aconselhar todos os seus utilizadores a instalarem a última atualização, que em qualquer caso não foi reportada como “urgente” pelo sistema. Um exemplo de como, às vezes, Ações concretas são muito mais eficazes do que muitas declarações.