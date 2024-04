Audi dá um golpe: o modelo que quebra fronteiras chega e agora todos terão que se adaptar aos motoristas animados

Há ótimas novidades para a marca alemã, que vai lançar um carro incrível: aqui estão todos os detalhes.

Não é um momento fácil para a Audi, que vem de anos muito complicados. De facto, enquanto a Bélgica enfrenta uma situação grave que pode levar ao encerramento de uma das suas fábricas, a empresa alemã enfrentou recentemente uma crise que levou à demissão de Markus Duesmann do cargo de CEO. Para dar à luz tudo isso Os dados de mercado são considerados insuficientes.

No entanto, as coisas podem estar prestes a mudar agora. Esta é uma boa notícia para todo o mercado alemão, mas obviamente sobretudo para todos aqueles que trabalham nas fábricas da Audi. Na verdade, a casa foi fundada em 1910 Ingolstadtcidade do estado da Saxônia, está pronta para lançar a versão renovada de um dos esportivos compactos de maior sucesso da marca.

Estamos falando sobreAudi S3que está no mercado desde 1999 e atingiu seu pico Quarta série Apenas alguns anos. São muitas as inovações que a empresa trouxe para este modelo diferenciado.

Audi S3, o novo carro alemão que vai impressionar a todos

Design mais atraente e musculosoCom dimensões mais generosas e o prata fosco como cor adotada em diversas partes da carroceria e inserções, o Audi S3 é o modelo no qual a empresa continua apostando mesmo em períodos difíceis do ponto de vista econômico e de dados de vendas. Os conjuntos de iluminação também têm um toque forte e moderno, assim como o para-choque.

Audi S3 disponível com Várias comodidades Quanto às rodas metálicas, seu diâmetro pode chegar a 18 ou 19 polegadas. Ofertas interessantes: A velocidade máxima é de 250 quilômetros por horaO motor é capaz de desenvolver até 333 cavalos de potência.

Audi S3, um carro tecnológico e rápido. Mas quanto custa?

Por dentro, o Audi S3 é lindo tecnologiaQue sempre foi uma marca indiscutível da empresa alemã. A cabine de passageiros é requintada e tecnológica, com assentos ideais em termos de ergonomia e conforto Sustentabilidade ambiental, é produzido com materiais reciclados. Há também espaço para um display de 12,3 polegadas para instrumentos digitais e um Tela multimídia Em vez disso, tem 10,1 polegadas.

Mas quanto custa esse modelo?? Para a cópia SportbackEstamos a falar de 55.950 euros. Porém, o preço é um pouco mais caro Sedã (57.250 euros). Estará disponível nas concessionárias a partir de maio de 2024.