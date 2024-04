É realmente nojento! Nem todo mundo sabe exatamente o que fazer antes de limpar o banheiro

O vaso sanitário é um dos principais locais de proliferação de germes, principalmente quando tem descarga: veja o que fazer para evitá-los

Os patógenos podem se espalhar a partir de dejetos humanos em banheiros públicos e podem expor as pessoas a doenças infecciosas, especialmente ao dar descarga. Muitas pessoas se perguntam se é necessário abaixar a tampa do vaso sanitário antes de dar descarga.

Karan Rajan forneceu mais esclarecimentos sobre este assunto em um vídeo recente do TikTok. O especialista explicou como nossos vasos sanitários são escuros e os perigos de usar descarga sem tampa. A seguir, vamos descobrir o que ele revelou e todos os riscos que corremos se não adotarmos esse hábito.

Por que é importante abaixar a tampa do vaso sanitário antes de dar descarga?

Dr. Rajan afirmou que os olhos humanos não podem vê-lo, mas Cada vez que você dá descarga com a tampa aberta, você cria um “vulcão de esgoto fervente”. Para entender o que foi dito acima, é necessário ter um conhecimento superficial do mecanismo do sistema de descarga do vaso sanitário. O principal componente é a cisterna do vaso sanitário, que armazena a água utilizada na descarga. Dentro do tanque existem duas válvulas: a válvula de enchimento de água e a válvula de drenagem.

A função da válvula de enchimento é encher o tanque com água quando este estiver vazio. Uma das válvulas de descarga do vaso sanitário serve para descarregar a água do tanque para o vaso sanitário. Em um ciclo de drenagem típico, a água do tanque entra em forte contato com o conteúdo dentro do tanque, forçando-o a descer pelo tubo de drenagem. A micção forçada cria um spray de partículas invisíveis de fezes e urina Que está suspenso no ar ao redor do vaso sanitário.

A pesquisa mostrou isso Cada vez que você dá descarga, uma fina névoa de aerossol contendo essas partículas microscópicas cheias de germes nocivos é liberada para cima. Isso ocorre porque durante um estudo, os cientistas conseguiram capturar o movimento de pequenas gotas de água dos vasos sanitários.

Essas gotas se moveram a uma velocidade de dois metros por segundo e atingiram uma altura de 1,5 metros acima do vaso sanitário em apenas oito segundos. Não só isso, mas algumas pequenas gotículas podem permanecer no ar por mais de alguns minutos, Posicionando-se no que o Dr. Rajan descreve como a “altura nasal ideal” para humanos desavisados.

Se isso não fosse preocupante o suficiente, Rajan prosseguiu dizendo que vários patógenos, como E. coli, adenovírus e norovírus, podem se espalhar pelo ar. dentro dessas gotas. Além de fechar a tampa antes da limpeza para que essas gotículas não se espalhem, o especialista recomenda desinfetar o vaso sanitário e escovar regularmente para “reduzir a carga de patógenos”.

Além de, Recomendamos mover sua escova de dentes para fora deste ambiente. Lembrando que você coloca na boca todos os dias, além de qualquer outra coisa que você coloca no rosto regularmente.