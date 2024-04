Teste Ferrari SF90 Spider, dados técnicos, opiniões e dimensões XX 4.0 V8 biturbo

A primeira é com o aerofólio

É um dos carros de produção mais rápidos do planeta, é extremamente exclusivo e igualmente caro, mas acima de tudo estreia conceitos nunca antes vistos. Ferrari Corrente: Não SF90 XX Aranha Será produzido individualmente 599 amostras (Já esgotado) Incorpora uma nova forma de se divertir no mundo dos supercarros Cavallino. Junto com a versão cupê (o SF90 XX Stradale), é o primeiro carro de estrada da Ferrari a ser chamado de XX, um programa que por quase vinte anos trouxe clientes ricos de Maranello para as barricadas com carros projetados especificamente para a pista, sem o restrições de um carro de estrada. Aprovações. lá Ferrari SF90XX Em vez disso, contém as pinturas, mas reinterpreta a sua filosofia. Assim, as linhas sinuosas do SF90 Spider do qual foi derivado foram distorcidas Pratos de a carroceria do carro Completamente novo (em materiais compósitos) Projetado para maximizar Carga aerodinâmica Que, graças à nova asa traseira fixa (não vista numa estrada Ferrari desde o F50), chega a 530 kg a 250 km/h.

Estilo e função

Para alcançar tal resultado os caras da Ferrari têm que O tronco dianteiro foi descartado (Mas você não sente muita falta, já que era pequeno, 74 litros) E girei 180 graus o radiador destinado à parte elétrica do sistema híbrido para criar um canal específico em forma de S – chamado Canal S – Que direciona o ar da frente para a parte superior do carro. Desta forma, o ar quente que sai do radiador deixou de ser forçado para baixo, o que permitiu tornar o sistema mais eficiente. fundo O carro está quase completo fechado. Encontramos também novos elementos aerodinâmicos nas cavas das rodas equipadas com saídas para esvaziar o ar “turbulento” preso na zona das rodas, enquanto na traseira,Ação do aileron É combinado com uma maca de travamento: um elemento móvel no topo da cauda que sobe e desce dependendo se é necessário aumentar ou diminuir a carga aerodinâmica ao viajar em linha reta em velocidades muito altas.

Como você mudou?

Do ponto de vista estético, Ferrari SF90 XX Aranha Ele também possui um design exclusivo para a traseira, onde em vez dos quatro faróis do SF90 Spider, há uma fina faixa luminosa de LED que também serve como luz de freio e, mais baixa nas extremidades, como indicador de direção. paraInterior é essencial“Naked”: Para economizar peso, todos os revestimentos desnecessários foram removidos e os assentos de carbono têm um novo design e são mais leves (menos 1,5kg por assento) que os assentos anteriores. A arrumação está quase totalmente ausente, limitada a um porta-copos no meio e a um pequeno bolso entre os encostos: este não é claramente um carro pensado para viagens, mesmo as curtas, mas apenas para as mais longas. Puro prazer de dirigir. Quanto à tecnologia, encontramos, tal como no automóvel do qual deriva, um grande painel digital configurável através de comandos tácteis nos raios do volante e um pequeno ecrã central direccionado para o passageiro. Todas as funções mais importantes estão lá, mas não é o sistema mais intuitivo de se trabalhar.

Alguns cavalos

Mas vamos para a parte mecânica Ferrari SF90 XX Aranhaporque mesmo sob a carroceria há muitas novidades: a potência do sistema híbrido aumentou ligeiramente, que agora pode contar com 30 cv adicionais (1.030 no total): 17 provenientes de um motor biturbo V8 modificado com novos pistões e novos perfis para as câmaras de combustão, 13 da parte elétrica (atualizados no programa) e consiste em Três motores elétricosUm está localizado entre os oito cilindros e a caixa de dupla embreagem de oito marchas, e os outros dois estão na frente para fornecer tração às rodas dianteiras. Escusado será dizer que a aceleração Eles levam embora literalmente auto: 2,3 segundos são suficientes para acelerar de 0 a 100 km/h e apenas 6,7 segundos para atingir 200 km/h. A velocidade máxima é de 320 km/h, um pouco menor que a velocidade do SF90 Spider “normal” devido aos novos flaps aerodinâmicos.

a Calibração específicaPortanto, eles também são especificados para direção e transmissão, enquanto os amortecedores controlados eletronicamente são destinados a esta aplicação. Quanto à parte híbrida, Ferrari SF90 XX Aranha Funciona da mesma forma que o SF90 Spider: graças a uma bateria de 7,9 kWh localizada atrás dos bancos, você pode percorrer uma distância de até 25 km zero emissões (E tração dianteira, porque no modo elétrico puro apenas os dois motores dianteiros funcionam.) A bateria é recarregada em uma tomada oposta à tampa de combustível, mas a maneira mais rápida de recuperá-la a 100% não é ligá-la, mas dirigir rapidamente nos modos de direção mais esportivos, onde entre a frenagem regenerativa e o V8 existe absolutamente nenhum perigo de ficar sem energia.

Que comentário!

Mas como é que todas estas inovações se traduzem na experiência de condução? Aceleração à parte, ficando atrás do volante Ferrari SF90 XX Aranha Você sentirá instantaneamente como se estivesse dirigindo um carro que está mais próximo do mundo das corridas do que os carros de estrada normais. Você pode ouvir quase tudo, desde as menores imperfeições na estrada até o barulho de pequenas pedras batendo embaixo, enquanto, ao abrir um pouco mais o acelerador, a sinfonia do oito cilindros e o som de admissão dos turbocompressores tornam-se poderosamente visíveis.

Quando as linhas retas dão lugar às curvas,… Ferrari SF90 XX Aranha Surpresas em todos os aspectos, a começar pela suspensão: porque embora a suspensão seja rígida (o rolamento é reduzido em 10% em relação ao SF90 Spyder) e projetada para uso em pistas de corrida, ela consegue absorver adequadamente todos os solavancos da estrada. superfície sem provocar a colisão do veículo, mesmo em caso de grandes depressões. Assim, você pode pisar no acelerador com mais confiança, sabendo que não terá que lidar com “retrocessos” repentinos. Obviamente, o crédito por esse comportamento também vai para a eletrônica que determina quanta potência fornecer a você em um determinado momento de uma forma muito suave e nunca com uma interrupção repentina de torque.

Você também pode frear nas curvas

Em comparação com o carro do qual é derivado, a sensação do pedal do freio também é melhorada: o sistema carbono-cerâmico, derivado de carros que competem no Ferrari Challenge Championship de uma marca, para este supercarro “em um guardanapo”, mas em ao mesmo tempo é bem modulado e graças ao sistema de travagem Os travões antibloqueio “Abs Evo” (que gerem de forma preditiva a estabilização dos discos nas rodas individuais de forma independente) permitem aplicar a travagem ao entrar numa curva, garantindo uma forte sensação de estabilidade mesmo quando se aproxima do limite. A direção é muito precisa, um pouco menos responsiva do que outros controles Cavallino modernos, mas foi projetada para dirigir em curvas nas velocidades mais altas que esta máquina é capaz. Ferrari SF90 XX Aranha.

Ele vai ficar na história

A melhor tecnologia disponível hoje em um único dispositivo Ferrari Encontrei este SF90 XX Aranha O resultado é estimulante: apesar da complexidade técnica de um carro com quatro motores, o resultado é uma condução satisfatória e até simples, uma vez habituado à enorme potência disponível sob o seu pé direito. Mesmo neste modelo Spider (com tejadilho de carbono que pode ser rebatido em apenas 14 segundos a velocidades até 45 km/h) não falta rigidez. imperfeições? Seria difícil encontrar, se não fosse pelas coisas óbvias para um supercarro assim, como a falta de espaço para coisas e bagagens e o barulho. Um carro particular custa muito, mas tem um certo valor no futuro.