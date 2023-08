O novo Mazda CX-5 2023 é a renovação do SUV de sucesso, e já pensamos na inédita terceira geração

Mazda fez um redesenho CX-5, um SUV de tamanho médio, após sete anos de produção. Esta versão renovada traz novidades do ponto de vista estético e tecnológico. O CX-5 é um modelo de sucesso para a empresa japonesa e representa uma grande parte das vendas, sendo um em cada quatro veículos Mazda vendidos como CX-5.

Renovação bem-sucedida do Mazda CX-5 2023

Mazda CX-5 2023 rumo à terceira geração

O Mazda CX-5 2023 mede 4,57 metros de comprimento, 1,84 metros de largura, 1,68 metros de altura e tem uma distância entre eixos de 2,70 metros. Essas medidas fazem com que o carro Ágil na estrada e fácil de manusear no trânsitoMas graças à sua grande distância entre eixos, oferece espaço confortável para quatro passageiros, com possibilidade de acomodar um quinto se necessário.

A bagageira tem capacidade para 550 litros, que pode ser ampliada para 1.620 litros com os bancos traseiros rebatidos. Com a introdução do CX-60 na gama, o Mazda CX-5 posiciona-se agora um passo mais próximo do novo modelo, representando A essência da oferta do fabricante de automóveis.

esteticamente, CX-5 Oferece um estilo cativante e desportivo, caracterizado por linhas decididas e nítidas que chamam a atenção. A frente é dominada pela grande grade que separa os finos e esquivos projetores LED. A traseira apresenta uma porta traseira arredondada com novos faróis cônicos. Elementos como os escapamentos em ambos os lados do para-choque e uma variedade de rodas de liga leve ajudam a adicionar um toque de dinamismo à aparência geral do carro.

a respeito de Motores, a gama oferece motores híbridos moderados a diesel e a gasolina. As opções diesel incluem o motor 2.2 com 150 cavalos e 380 Nm de torque, e o motor com 184 cavalos e 450 Nm de torque, ambos com cilindrada de 2,2 litros. Entre as opções a gasolina encontramos o motor 2.0 litros com 165 cv, enquanto o topo de gama é o novo motor 2.5 litros a gasolina com 194 cv.

O Mazda CX-5 oferece três níveis de acabamento distintos: Linha exclusiva, Homura e Takumi. Quanto aos preços, a versão básica a gasolina de 2,0 litros começa nos 36.700 euros, enquanto a versão diesel de 2,2 litros e 150 cavalos começa nos 38.700 euros. O preço do modelo diesel mais potente de 184 cv começa nos 47.150 euros, enquanto o modelo a gasolina de 2,5 litros com 197 cv começa nos 46.050 euros.

Não apenas um facelift, o Mazda CX-5 está prestes a fazer alterações Introdução à terceira geraçãoA estreia está prevista para 2025. Segundo a Drive Information, o CX-5 manterá configuração semelhante ao modelo atual, que está à venda desde 2017.

Espera-se a utilização de motores de quatro cilindros com tração dianteira, sendo alguns modelos equipados com tração integral. No entanto, a Mazda deverá adoptar uma motorização totalmente híbrida semelhante à já encontrada em modelos como o Toyota Rav4 e Corolla Cross, beneficiando da colaboração entre as duas marcas automóveis.

lá Parceria entre Mazda e Toyota Já produziu resultados positivos no passado, com modelos como o Mazda 2 Híbrido (derivado do Toyota Yaris) e o Mazda3, que é comercializado exclusivamente no Japão com motor totalmente híbrido.

Quanto ao CX-5, é possível que seja oferecido com ele Motores híbridos elétricos, proporcionando maior flexibilidade e maior alcance elétrico. Além disso, não está excluída a opção de uma versão totalmente elétrica com motor rotativo como extensor de autonomia, solução já adotada no MX-30.

Estes desenvolvimentos representam um importante passo em frente para Mazda CX-5mantendo o foco na sustentabilidade e na eficiência energética, sem comprometer o desempenho e a fiabilidade que fizeram deste SUV um dos modelos mais populares da Mazda.