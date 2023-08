O Google Pixel 8 permitirá que você responda às notificações com sua voz

Um dos aspectos que distinguem os smartphones é a capacidade de receber mensagens de email avisos. sempre que o dispositivo andróide Um aparece, permitindo que você responda rapidamente diretamente da própria notificação. Esta é a especificidade do sistema operacional Google Depois também foram envolvidos na competição, o que aumentou o grau de espírito competitivo.

Para poder responder desta forma é necessário usar as mãos, mas obviamente em alguns momentos pode ser muito incômodo.

Porém, segundo alguns especialistas do mundo dos rumores, há uma novidade que pode distinguir o novo grupo Google Pixel 8 Acesso. O topo de gama da empresa de Mountain View pode realmente eliminar a inconveniência dos usuários, permitindo-lhes responder às notificações sem usar as mãos.

Google Pixel 8, os usuários poderão responder às notificações com a voz

A análise de alguns códigos do Android revelou os planos do Google para o futuro próximo. Estes, relacionados à nova série Pixel 8, que será lançada em breve, teriam mostrado o desejo do Google de usar o assistente de voz para outra finalidade.

Na verdade, seria possível ditar-Quando a notificação chegar, o que você deseja responder. Este é um recurso muito semelhante ao já integrado no Android Auto, mas neste caso o Assistente não perguntará se o usuário deseja responder.

Para dar um exemplo claro, quando chega uma notificação de mensagem no telefone, basta dizer “Olá Google, a resposta!“ou apenas”as respostas!Neste ponto, o assistente de voz solicitará que você dite e envie a mensagem.

E o indiscreto analista admite que não tem a certeza de que esta funcionalidade chegará com o novo telemóvel Google Pixel 8, mas neste momento as evidências parecem indicar o contrário. Também pode ser novo atualizar Acesse a série atual, antes mesmo da estreia oficial das próximas grandes gravadoras.